Emilia Romagna verso la giunta, de Pascale si prende la Sanità

Bologna, 22 novembre 2024 – E’ iniziato il passaggio di consegne: ieri pomeriggio la presidente facente funzione Irene Priolo ha incontrato il neo eletto Michele De Pascale per fare il punto sui dossier più importanti e attuali come la gestione del post alluvione e il prossimo bilancio regionale. Intanto il toto nomi per la nuova giunta entra sempre più nel vivo.

Regione Emilia-Romagna: il primo passaggio di consegne di ieri tra Irene Priolo e Michele de Pascale

Il neo eletto presidente Michele De Pascale ha dichiarato più volte nei giorni scorsi di voler chiudere in fretta anche se alcuni nodi come l’assegnazione di deleghe di peso come la Sanità e gli assessorati a cui puntano i partiti del campo largo presentano ancora numerose difficoltà da sciogliere.

La supervotata ex sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti ha tutte le carte in regola per diventare la vicepresidente di de Pascale e avere una delega di ‘peso’ come quella del welfare. Sempre più vicina alla guida della presidenza dell’Assemblea legislativa sembra essere invece Irene Priolo. “‘La seconda carica più importante della Regione – sostiene la presidente facente funzione – non sarebbe una caduta, ma un ruolo importante che potrò svolgere, sempre al servizio dei miei cittadini”.

Per quanto riguarda il futuro della gestione del tema Sanità, cavallo di battaglia di De Pascale durante la campagna elettorale, non si può invece non tener conto della volontà del presidente di ricoprire anche il ruolo di commissario dell’alluvione, che richiederà il massimo impegno. Per questo la difficile conciliazione di entrambe le deleghe fa pensare alla possibilità di una nomina tecnica.

Michele de Pascale, presidente della Regione neoletto, e Tiziano Carradori, direttore generale dell'Ausl Romagna

Ruolo da cui si sta sfilando Chiara Gibertoni sulla cui possibilità di un incarico si è vociferato nei giorni scorsi. “Al momento non ho avuto nessuna richiesta”, precisa la direttrice del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Accanto ad altri nomi di dirigenti come quello del romagnolo Tiziano Carradori e del direttore dell’Aifa Nicola Magrini, si fa largo però anche l’ipotesi di una delega ad interim tenuta da De Pascale con l’obiettivo di dare un’impronta politica forte al tema.

Sul tavolo infatti per un settore finanziato con più di 9 miliardi di euro oltre alla difesa della sanità pubblica, alla scarsità dei fondi, agli incarichi dei medici, c’è anche la volontà di impostare una nuova politica sanitaria, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, che punta sulla prevenzione e pone la salute come il riflesso della qualità dell’ambiente e degli stili di vita, con investimenti mirati.

Una nuova visione che porterebbe De Pascale a impegnarsi nella prima parte del suo mandato in prima persona, prima da lasciare la delega a profili più tecnici.