Giunta della Regione Emilia Romagna, de Pascale: “Sull’alluvione cambiare passo”

Bologna, 18 novembre 2024 – “La prima cosa in assoluto è quella di cambiare passo nelle relazioni col governo sul tema dell’alluvione”. Michele de Pascale lo aveva detto in campagna elettorale e lo ribadisce ora, da neo governatore della Regione Emilia Romagna, nella sede del comitato elettorale a Bologna.

Michele de Pascale già nella sede della Regione Emilia-Romagna: presto al lavoro sulla giunta (foto Schicchi)

"Mi prendo un giorno per festeggiare, credo meritatamente – sorride de Pascale –. Poi si parte col lavoro, l’insediamento e la giunta”.

Si apre anche la partita del nuovo sindaco di Ravenna, dove de Pascale è ancora ufficialmente sindaco. “Io devo gestire anche la transizione nella mia città, sono molto riconoscente e grato alla comunità di Ravenna che ora dovrà andare a elezioni. Ogni passo si farà, siamo già al lavoro da domattina”.

Il neo governatore promette dunque di mettersi a lavorare a testa bassa sulla giunta che lo dovrà accompagnare nel governo della Regione per i prossimi 5 anni. Oltre alla gestione dell’alluvione, ha promesso una inversione di rotta sulla sanità e sui Cau in particolare.

“Non è chiaro quando sarà la proclamazione – ha consluso –, però lavoreremo per essere operativi il prima possibile, in ogni caso la presidente facente funzione e la giunta precedente sono pienamente operativi e lavoreremo in totale continuità”.