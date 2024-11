Gli ’Improvisti’ che piacciono a tutti

Serata di improvvisazione teatrale venerdì prossimo al Circolo Arci Il Progresso Montelupo, dove alle 21.30 andrà in scena "Improvisti" con Mirko Manetti (nella foto), Claudia Bonacchi, Alberto Ceville e Gregory Eve (prenotazione tramite whatsapp al numero 331 4246906, il biglietto costa otto euro e ridotto quattro euro per gli under 12). Un inappagabile conduttore sottoporrà gli attori ad una serie di prove rese uniche e irripetibili dai suggerimenti degli spettatori che via via potranno suggerire personaggi, situazioni, stili in cui gli improvvisatori si dovranno muovere. Alla fine di ogni esercizio sarà l’insindacabile giudizio del pubblico a salvare o condannare gli attori a ’terribili’ penalità, i temutissimi "Improvisti". La serata è organizzata da Areamista, una compagnia fondata a Firenze nel 2006 che da sempre si dedica alla produzione di corsi e spettacoli d’improvvisazione teatrale, sebbene non manchino incursioni nelle altre arti performative. Produce spettacoli originali come "Improvisti" e "Sushi", che contano centinaia di repliche e allestimenti. Per la provincia di Arezzo detiene i diritti del match d’improvvisazione teatrale, lo "spettacolo più rappresentato al mondo". Negli anni, l’Associazione Culturale Areamista ha avuto l’opportunità di collaborare coi più importanti gruppi d’improvvisazione teatrale d’Italia e d’Europa.