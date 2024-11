I campioni delle preferenze a Rimini e i flop alle urne: Tosi trascina Forza Italia, Gobbi terzo nei dem

Rimini, 19 novembre 2024 – Il verdetto arrivato dalle urne è stato netto, limpido. I campioni delle preferenze sono stati loro, i tre candidati eletti consiglieri regionali: Alice Parma ed Emma Petitti per il Pd, Nicola Marcello per Fratelli d’Italia. Tra loro e tutti gli altri 41 riminesi in corsa per un posto a Bologna c’è stato un abisso. Lo dicono i numeri.

Nel Pd l’ex sindaca Alice Parma ha conquistato 9.688 preferenze, di cui 3.548 a Rimini e 2.629 a Santarcangelo. Per Emma Petitti, presidente uscente del consiglio regionale, la rielezione è arrivata con 8.692 preferenze, delle quali 4.357 a Rimini. Terzo classificato tra i dem il riccionese Simone Gobbi: 4.151 voti per lui, gran parte delle preferenze le ha ottenute a Riccione (1.552) e in altri comuni della zona sud. Quarto posto per l’ex primario William Raffaeli: 3.669 voti per lui, di cui 2.233 a Rimini. A distanza siderale da loro i candidati degli altri partiti della coalizione di centrosinistra. In casa di Alleanza Verdi Sinistra è stato Sauri Pari, presidente di Fondazione cetacea, il più votato con 421 preferenze, seguono Fortunato Stramandinoli (368), Domenica Del Prete (367) e Simona Pronti (227).

Nel Movimento 5 stelle ha raccolto il maggior numero di voti Albertino Nicolini (292), poi Simona Domeniconi (215), Federico Lepore (200) e Maria Angela Bigoli (134). Nella lista civica per de Pascale primeggia Filippo Casanti (262 voti per lui), a seguire Daniela Montagnaoli (200), Fabio Gamberi (199) e Isabel Fonseca (96). Cristiana Maceroni con 167 preferenze è stata la più votata di Emilia Romagna futura, 149 per Aldo Sampaolo, più distanti Yuri Maccario Napolitano (105) e Letizia Magnani (44).

Nel centrodestra è ancora Nicola Marcello il campione delle preferenze: il capolista di Fratelli d’Italia ha ottenuto 6.702 voti. Molto più indietro tutti gli altri di FdI: 1.090 voti per la riccionese Antonia Barnabè, 928 per Monia Amadei di Novafeltria, ultimo il riminese Carlo Rufo Spina con 659. In casa Forza Italia c’è stato l’exploit di Renata Tosi, al suo debutto con gli azzurri: l’ex sindaca di Riccione ha collezionato 2.485 voti, è stata la più votata di tutto il centrodestra dopo Marcello. Distanti gli altri: Davide Frisoni conquista 759 preferenze, Monia Guidi 623, mentre l’ex sindaco di Verucchio ed ex consigliere regionale Pd Giorgio Pruccoli si ferma a 363. Nella lista civica di Elena Ugolini Cecilia Argentina ottiene 892 preferenze, seguono Silvana Travaglini (400), Cristiano Pompili (65) e Robinson Pezzuol (48). In casa Lega il più votato è stato Gilberto Giani (538 preferenze), poi Angelita Conte (347), Piero Canarini (316) e Sabrina Rodà (214).

Poche preferenze per i candidati della lista Lealtà, coerenza, verità (candidato presidente Luca Teodori), e per quelli di Emilia Romagna per la pace, l’ambiente, il lavoro, formata da Pci, Rifondazione comunista e Potere al popolo (candidato presidente Federico Serra). La più votata di Lealtà, coerenza, verità è Gessica Lusetti (137), seguono Antonio Pirrottina (123), Luciana Briganti (104) e Antonio Di Pilato. Tra i candidati di Emilia Romagna per la pace, l’ambiente, il lavoro primo posto per Guido Mascioli (87 voti), poi Lukas Gjoni (68), Elena Puggioni (38) e Maura Monti (34).