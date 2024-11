Elezioni Emilia Romagna, Lepore e Ugolini al seggio a Bologna: “Che vinca la democrazia”

Bologna, 17 novembre 2024 – 'Votare è un gesto d'amore per Bologna e per l'Emilia-Romagna'. Così il sindaco Matteo Lepore all'uscita del seggio stamattina alle scuole Cesana (zona Barca), dove ha appena votato per le Regionali.

'Mi sembra che ci sia un buon clima. E spero davvero che la democrazia vinca e che ci sia tanta partecipazione'.

All'arrivo del sindaco, strette di mano e saluti da parte di alcuni cittadini. Una signora l'ha fermato sulle scale e gli ha detto: "Ha tutta la mia solidarietà, davvero”. Con riferimento alle schermaglie politiche seguite ai cortei di sabato.

Anche Elena Ugolini, la candidata alle regionali appoggiata dal centrodestra, è stata intervistata all’uscita del proprio seggio elettorale: “Invito tutti a rendersi conto di questa possibilità che è la democrazia e che un voto vale come l’oceano, perché l’oceano è fatto di tante gocce e la democrazia è fatta di tanti voti, preferenze e scelte che uno dà perché decide di essere rappresentato meglio da una persona piuttosto che da un’altra”.