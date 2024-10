I big della lista civica di Michele de Pascale a Bologna: chi sono

Bologna, 27 ottobre 2024 - La carica dei ‘Civici, con de Pascale’ affolla il Costarena di via Azzogardino a Bologna. Un centinaio di persone, tra candidati da tutta la regione e supporter, presentati dal candidato di centrosinistra Michele de Pascale, affiancato dalla consigliera regionale dem Manuela Rontini.

La carica dei civici con Michele de Pascale (FotoSchicchi)

Diversi i medici e le figure del mondo socio-sanitario, ma anche giovani, dipendenti pubblici, dirigenti d’azienda, ex amministratori locali e insegnanti. Ci sono anche gli esponenti di Italia Viva, entrati nella lista del presidente, dopo il veto sul simbolo del Movimento 5 Stelle, ma nessuno cita la sua appartenenza di partito.

“Abbiamo messo insieme più di 60 liste civiche, attraendo competenze e intelligenze da tutta le province della regione, e abbiamo dato ospitalità anche a qualche forza politica. Ci sono persone con esperienza amministrativa, altre che vengono dal volontariato, dalla sanità, dalla scuola e dalle professioni. Questa squadra sarà una delle protagoniste della Regione Emilia-Romagna nei prossimi 5 anni”, carica le truppe il sindaco di Ravenna.

Presentazione della Lista 'Civici con de Pascale' (FotoSchicchi). Nella foto Michele de Pascale, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna

Ma il dem guarda anche a dopo le elezioni del 17 e 18 novembre: “Partiamo da questa lista per costruire un network civico che deve incidere nel governo del nostro territorio. Questa esperienza non finisce qui”, dice tra gli applausi in una sala piena, tappezzata di manifesti. Non manca un riferimento all’alluvione e alle recenti polemiche. Per de Pascale serve “collaborazione tra istituzioni e sono pronto a prendermi tutte le responsabilità. Serve comunque un cambio di passo - dice non avendo paura di fare autocritica - sulla prevenzione per il nostro territorio”.

All’evento civico i tanti candidati, da Piacenza a Rimini, passando “dallo squadrone” di Bologna con i capolista Nadia Assueri, infermiera con 25 anni di esperienza sul territorio e Andrea Babbi, ex direttore dell’Enit oggi nel cda dell’Interporto.

Tra gli undici in corsa nel capoluogo anche Giovanni Gordini, medico d’emergenza e Stefano Mazzetti, segretario regionale di Iv ed ex sindaco di Sasso Marconi.

Michele de Pascale alla Costarena, discorso alla platea (FotoSchicchi)

Tanti i temi lanciati dai candidati, dalla tutela del Servizio sanitario nazionale alla difesa dei diritti. Dal turismo al lavoro. Dalla pace all’ambiente. Con un riferimento, da molti, all’alluvione, alla recente strage della Toyota Handling e ad alcune crisi aziendali del territorio.