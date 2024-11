La lista Futura-Riformisti: "Sviluppo e ambiente devono coniugarsi"

Rimini, 6 novembre 2’24 – La questione ambientale è la priorità. E allora non poteva esserci luogo migliore dove parlare di programmi e obiettivi in vista delle elezioni regionali: in Fiera a Rimini, dove ieri è stata inaugurata la 27ª edizione di Ecomondo, la lista ‘Emilia-Romagna Futura-Riformisti’ – che sostiene la candidatura a presidente di Michele de Pascale – ha fatto il punto su idee e progetti, a sostegno dei quattro candidati riminesi in corsa. Il listone formato da Azione, Più Europa, Psi e Pri vede in campo a Rimini Cristiana Maceroni, operatrice turistica e volontaria della Protezione civile, vicesegretaria provinciale e responsabile per il turismo del Psi; Aldo Sampaolo, consigliere comunale di Coriano e segretario provinciale del Pri; Letizia Magnani, scrittrice e giornalista (ha lavorato a lungo al Pio Manzù); Yuri Maccario Napolitano, chef, portavoce territoriale di Più Europa.

"Questa lista – spiega il senatore Marco Lombardo, segretario regionale di Azione – fa una sintesi tra le diverse anime e culture che la compongono. Pensiamo che si possa coniugare lo sviluppo economico con la tutela ambientale che è proprio il tema centrale di Ecomondo. Ecco perché siamo qui". In Fiera a Rimini la presidente facente funzioni della Regione, Irene Priolo, ha parlato della necessità di "un cambio di rotta" nella gestione di un territorio ferito dalle alluvioni. "È assolutamente necessario e bisogna lavorare ancora di più sulla prevenzione" aggiunge Lombardo.

Ma quale è l’obiettivo minimo che ‘Emilia-Romagna Futura-Riformisti’ punta a raggiungere alle elezioni? "La nostra – osserva il deputato Riccardo Magi, segretario nazionale di +Europa – è una forza politica in cui può riconoscersi l’elettorato della regione che ha un orientamento liberaldemocratico, europeista e riformatore. Fare previsioni è difficile, perché rappresentiamo una lista nuova. In questi giorni stiamo girando la regione proprio per farci conoscere meglio e spiegare quali sono i nostri obiettivi. I programmi? L’Italia, come ricordato anche da Mario Draghi, può essere leader nelle tecnologie innovative per la sostenibilità. Si tratta di un tema che ci sta a cuore e la nostra presenza a Ecomondo si spiega così".

Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, evidenzia "l’attenzione di Emilia-Romagna Futura e socialisti nei confronti del problema del dissesto idrogeologico". Con lui Francesco Bragagni, assessore comunale al Personale e segretario regionale del partito. "Nel territorio riminese – l’istantanea della lista ‘Emilia-Romagna Futura-Riformisti’ – puntiamo a ottenere un buon risultato. Per le candidature abbiamo fatto una scelta molto forte di rinnovamento e di radicamento territoriale con persone che hanno competenza e valori. Da Rimini ci aspettiamo una spinta alla lista".