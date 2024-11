I look dei candidati dell’Emilia Romagna de Pascale e Ugolini al confronto clue

Bologna, 15 novembre 2024 – L’apparenza inganna, si dice. L’abito non fa il monaco. Tutto vero, ma quando si tratta di politica non si può pensare che lo stile – l’outfit si dice oggi – non abbia un suo significato. Anche il look parla, tanto più all’interno di una campagna elettorale come quella che ha visto protagonisti Michele de Pascale ed Elena Ugolini nella corsa alla presidenza della Regione. E, incontro dopo incontro, è emerso quanto lo stile scelto dagli sfidanti sia rimasto coerente in tante occasioni. Sicuramente sobrio, senza eccessi. Compreso il confronto finale di ieri sera al teatro Duse. E a questo proposito abbiamo chiesto a Carla Gozzi, esperta di mode e stili, di raccontarci qualcosa di più su i due ’duellanti’. A partire dal candidato del centrosinistra.

Michele de Pascale: informale in blazer e jeans

Il look

“Il look e la comunicazione visiva di Michele de Pascale – esordisce Gozzi– è efficace e vicina agli elettori perché combina in modo intelligente due elementi fondamentali per costruire la propria immagine pubblica: autorevolezza e accessibilità. Il blazer, un classico di eleganza e formalità, abbinato alla camicia bianca, comunica professionalità, serietà e autorevolezza trasmettendo un senso di competenza e rispetto per l’istituzione che rappresenta. Tutte qualità fondamentali per un leader”.

I dettagli

"Dall’altra parte – continua l’esperta – l’accostamento del blazer con i jeans introduce un tocco di informalità che abbassa le barriere tra il politico e il pubblico. Il jeans, simbolo della quotidianità e dell’accessibilità, rende il look più vicino alla gente comune, proiettando un’immagine di umiltà. In questo modo, de Pascale riesce a trasmettere un messaggio chiaro: essere una persona di riferimento, ma anche connessa alla realtà”.

Il confronto

“De Pascale – conclude Gozzi –, rispetto a quanto visto durante la campagna elettorale, durante l’evento di ieri è rimasto in linea, tenendo presente che alcuni elementi più pop come la giacca imbottita 80 grammi sfoggiata in alcune occasioni è un po’ il corrispondente di questo coinvolgimento delle persone. È molto coerente”.

Elena Ugolini: stile minimal in velluto e camicia bianca

In queste settimane di campagna elettorale l’abbiamo vista spesso in tailleur e camicia. A volte in jeans sotto la giacca, spesso con la scarpa di taglio maschile, stringata. Anche ieri sera, nel confronto organizzato dal Carlino all’interno del teatro Duse, la candidata sostenuta dal centrodestra Elena Ugolini, rettrice del liceo Malpighi, ha sfoggiato uno stile coerente a quanto mostrato in queste settimane.

Il look

"ll look scelto da Elena Ugolini per questo evento – commenta l’esperta di stili Carla Gozzi – trasmette una forte dichiarazione di sobrietà. Il completo in velluto liscio color blu notte, un tono ricercato che dà profondità, le conferisce un’aria autorevole e riflessiva, qualità che rispecchiano sia il suo ruolo di docente, sia la sua volontà di avvicinarsi ai cittadini con autenticità e serietà. La scelta del velluto aggiunge un tocco di calore e avvicina l’immagine formale a una dimensione più umana e accessibile, ideale per una madre che comprende le sfide e le esperienze della vita quotidiana”.

I dettagli

"La camicia bianca– prosegue l’analisi –, priva di accessori, sottolinea uno stile minimal e senza fronzoli, che comunica un impegno concreto e diretto, lontano da apparenze superficiali. Ugolini, con questo look essenziale e raffinato, riesce a mostrare un’eleganza intellettuale che parla di competenza, disciplina e vicinanza alla comunità sensibile e consapevole”. “Il beauty– continua Carla Gozzi – è molto minimal, in modo voluto: meno orpelli, meno artifizi per rendersi più vicina a chi la segue. Sicuramente dà il messaggio di una donna concreta”.

Il confronto

Nell’immagine scelta per la campagna elettorale, Ugolini sfoggiava un colore più acceso, il rosa. “Il rosa – continua Gozzi – è un colore accogliente. Il fucsia è un colore molto materno e la blusa, senza colletto, in quel caso era più friendly”.