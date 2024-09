Meloni benedice Ugolini: "Determinata a vincere"

"In Emilia-Romagna il centrodestra converge sulla candidatura di Elena Ugolini, signora molto capace e molto determinata a rompere un sistema di potere che abbiamo conosciuto a lungo". Elena Ugolini ha tutto il sostegno di Giorgia Meloni, che due sere fa su Rete4 ha ribadito la bontà della scelta da parte di tutto il centrodestra, una convergenza sulla civica preside del liceo Malpighi che vuole essere proprio un tentativo di rompere i vecchi schemi. Del resto, in viale Aldo Moro ha sempre e solo governato il centrosinistra.

La stessa Ugolini ieri è peraltro intervenuta su La7, a ‘L’Aria che Tira’, attaccando duramente la Regione sulla gestione del post alluvione. "Chi sarà il prossimo commissario non lo deciderò sicuramente io – ha dichiarato Ugolini –, però cercherò di fare quello che non è stato fatto in questi anni. Perchè ci sono delle gravissime colpe da parte della Regione Emilia-Romagna, perchè non ha speso soldi che aveva ricevuto per fare gli invasi e perchè è bloccata la costruzione di dighe che avrebbero potuto mitigare quello che è accaduto".

Ugolini ha risposto anche sul tema spinoso dei risarcimenti agli alluvionati. "Se il governo non ha fatto abbastanza per i risarcimenti? Io sinceramente incontrando gli agricoltori e le persone colpite dall’alluvione nelle nostre città della Romagna ho trovato una grande preoccupazione sul dissesto idrogeologico e sulla mancanza di una politica strutturale di governo delle acque – ha ribadito l’ex sottosegretaria del governo Monti –. Quello che mi è stato detto anche a Lugo qualche sera fa è che non possiamo passare da una richiesta di rimborso all’altro aspettando il prossimo evento metereologico che inondi d’acqua le nostre città, ma dobbiamo pensare ad un piano stutturale di dighe, canali, invasi e una pulizia sistematica dei fiumi". La candidata ha poi detto la sua sulle proposte di riforma sullo Ius Scholae, sposando la linea di ‘mediazione’ del ministro Matteo Piantedosi. "Penso che abbia ragione il ministro Piantedosi quando dice che è fondamentale fare un percorso di integrazione e che l’integrazione si fa anzitutto dentro la scuola. Io l’ho visto coi miei occhi – ha detto la dirigente scolastica –, e per questo vale la pena valorizzare il percorso scolastico". Ugolini ha sottolineato poi che questo percorso deve in ogni caso passare per la conoscenza della lingua e della cultura italiana e l’adesione ai valori della Costituzione.

Quanto alle candidatura nella lista civica della candidata presidente, i lavori sono ancora in corsi. Contattata anche Simonetta Saliera, ex dirigente del Pd e vice di Errani in viale Aldo Moro, ma l’attuale assessora a Pianoro ha rifiutato.

