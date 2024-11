Regionali, Meloni cambia programma: in videocollegamento al comizio di chiusura con la candidata Ugolini. Diretta

16:58

Lupi: "Qui può esserci un segnale di cambiamento come è stato negli Usa"

"Qui dopo 40 anni ci può essere un segnale anche di cambiamento come è avvenuto in altre regioni. La lezione che ci viene dagli Usa non dovrebbe lasciare tranquilli: i democratici erano tranquilli, intellettuali e potere tutti a favore della Harris e poi il popolo è andato da un'altra parte''. Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine dell'evento elettorale del centrodestra a Bologna a sostegno della candidata alla presidenza della Regione Elena Ugolini. Le regionali in Emilia Romagna ''per noi sono una sfida importante e interessante. Come centrodestra abbiamo scelto un candidato presidente tutti insieme: una donna rappresentante della società civile che in questa campagna elettorale ha battuto tutte le città dell' Emilia Romagna'', ha evidenziato Lupi, sottolineando che il comizio di oggi, a una settimana dal voto, può rendere ''questa ultima settimana importante e decisiva anche nella sfida alla Regione Emilia Romagna. Qualcuno a sinistra diceva che il campo largo avrebbe vinto tre a zero. Per il momento in Liguria abbiamo vinto e vediamo cosa accade in Umbria e in Emilia Romagna. Per noi la sfida è sempre quella della buona politica e del buon governo".