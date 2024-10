Elezioni Emilia Romagna: Meloni, Salvini e Tajani in arrivo per Ugolini

Bologna, 30 ottobre 2024 – L’“effetto Liguria” porterà in città la triade di governo.

In effetti, a distanza di un giorno dalla vittoria di Marco Bucci (e del centrodestra), nel quartier generale di Elena Ugolini e tra i partiti che la sostengono c’è un certo fermento.

Da quello che trapela, infatti, il centrodestra galvanizzato dopo la vittoria al primo round delle Regionali punta a calare il tris dei big.

Secondo i beninformati, quindi, a tirare la volata alla preside potrebbe arrivare la premier Giorgia Meloni, accompagnata dai vicepremier e leader dei partiti alleati Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia).

La premier Giorgia Meloni potrebbe arrivare a Bologna

In pratica, come successo con Bucci a Genova, anche al comizio finale di Ugolini filtra che ci sarà la riedizione (con foto) dei leader di centrodestra uniti.

Manca, però, l’ufficialità dell’evento clou della campagna elettorale in vista delle urne di novembre: va, infatti, gestita la partita dell’Umbria e le agende della presidente del Consiglio e dei suoi vice sono certamente complicate da coordinare. Ciò nonostante, c’è già chi azzarda una data possibile: l’11 novembre.

In quel giorno era stata riprogrammata l’iniziativa nazionale dedicata ai ‘Due anni di governo Meloni’, evento che avrebbe dovuto tenersi il 20 ottobre scorso, poi annullato a causa dell’alluvione.

Un’iniziativa – itinerante in tutta Italia – che era stata annunciata nelle scorse settimane e alla quale avrebbero dovuto prendere parte il viceministro meloniano Galeazzo Bignami, la sottosegretaria della Lega Lucia Borgonzoni e la ministra azzurra dell’Università Anna Maria Bernini.

In attesa del maxi-evento di chiusura del centrodestra, c’è già chi vede nella vittoria ligure un segnale positivo in vista delle urne del 17 e 18 novembre in Emilia-Romagna.

“Si vince con la concretezza, l’unità, il lavoro. Le ammucchiate servono a chi le fa, non agli italiani”, scrive su Facebook il meloniano Bignami.

Carica le truppe, il capogruppo leghista in consiglio comunale e candidato alle prossime regionali, Matteo Di Benedetto: “La sinistra pensava di avere già vinto, invece i cittadini hanno scelto di votare per la buona amministrazione del centrodestra. Dove governiamo, evidentemente, lo facciamo bene. Ora l’obiettivo deve essere quello di portare il buon governo del centrodestra anche in Emilia-Romagna”. Non manca un certo ottimismo anche tra gli azzurri che nei prossimi giorni presenteranno i propri candidati in un evento ad hoc sotto le Due Torri.