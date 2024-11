Ecco la nuova giunta regionale: dentro Conti, Tosiani, Mammi e Colla

Bologna, 19 novembre 2024 – L’asso piglia tutto, stavolta, è il Pd. Il primo partito in Emilia-Romagna vale più dell’intera coalizione di centrodestra che ha sostenuto la candidata civica Elena Ugolini. E porta a casa 27 scranni nel ’parlamentino’ di viale Aldo Moro, cinque in più rispetto al risultato dem delle Regionali 2020, sufficienti ad approvare qualsiasi atto d’aula in autonomia. Ma non è l’unico risultato di rilievo per i dem, che si aggiudicano un podio monocolore anche in termini di preferenze, tutte sopra quota 16mila. Vince – anzi, stravince – l’ex sindaca di San Lazzaro di Savena (Bologna) Isabella Conti con oltre 19mila preferenze, seguita a ruota dal collega reggiano e assessore regionale uscente all’Agricoltura Alessio Mammi e dalla presidente facente funzioni Irene Priolo.

Elezioni regionali: da sinistra Isabella Conti, Luigi Tosiani, Alessio Mammi e Vincenzo Colla

Un podio, questo, che offre più di uno spunto di riflessione. Il primo: in una tornata elettorale in cui l’affluenza non ha brillato, lo hanno fatto però gli elettori che nei seggi hanno anche espresso preferenze (emerge anche il dato di Marta Evangelisti, FdI, sopra i 15mila). Il secondo: a convincere più di tutti gli elettori Pd è stata un’ex amministratrice locale che proprio dal Partito democratico se ne andò per seguire la svolta renziana, poi si propose come alternativa al sindaco di Bologna Matteo Lepore nelle primarie di centrosinistra del 2021, finendo per rientrare nel partito nel 2023. Nel mezzo c’è stata la lunga e sofferta battaglia legata alla ’colata di Idice’ e al consumo di suolo nel comune da lei amministrato per due mandati, vinta dal punto di vista urbanistico e ambientale da Conti, non da un punto di vista giudiziario.

Nell’Assemblea legislativa, in maggioranza entrano tre rappresentanti di Avs, più due della lista civica di de Pascale e un consigliere Cinque stelle. L’opposizione risponde con 16 esponenti, compresa Elena Ugolini: 11 in quota Fratelli d’Italia, uno Lega, uno della civica a sostegno di Ugolini. Definito l’assetto del parlamentino emiliano-romagnolo, per de Pascale è iniziato il sudoku giunta. L’unico nome certo, al momento, è Vincenzo Colla: la foto dell’abbraccio con il neogovernatore è di fatto la prima di giunta. Il suo passo indietro nella corsa ha pesato, così come le deleghe (Attività produttive e lavoro) seguite fino adesso che, per esperienza e autorevolezza, ne fanno l’uomo inscalfibile della squadra.

Anzi, per lui si parla anche di un rafforzamento. Il super risultato di Conti la proietta verso la vicepresidenza con deleghe di peso come il Welfare, ad esempio, o l’Ambiente. Priolo sarebbe in pole per la presidenza del Consiglio, mentre entrerebbe in giunta il segretario Pd regionale Luigi Tosiani, anche lui con un assessorato importante come le Infrastrutture. La quota Reggio Emilia sarebbe coperta dal riconfermato Alessio Mammi all’Agricoltura, mentre per Modena entrerebbe Maria Costi. Alice Parma è papabile per la Cultura o il Turismo, coprendo così la quota romagnola, mentre agli alleati potrebbe essere riservato un posto ciascuno tra Avs e 5 Stelle. Al momento, la riconferma di Ferrara non sarebbe scontata, ma i nodi da sciogliere sono molti. A partire da de Pascale che ha fatto intendere che potrebbe trattenere la Sanità per sé, affiancato in questo scenario da due super direttori come Tiziano Carradori (con cui è molto in linea) e Chiara Gibertoni. Ci sono, poi, nomi a lui congeniali che iniziano a circolare, come quello di Daniele Montroni, presidente di Legacoop regionale e un passato da amministratore locale, mentre per Manuela Rontini si profila un ruolo nel suo staff di presidenza.