Pd Ravenna, chi sono i candidati per le elezioni regionali

Ravenna, 7 ottobre 2024 – In vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna che si terranno domenica 17 e lunedì 18 novembre, la direzione provinciale del Partito Democratico di Ravenna, riunitasi nei giorni scorsi, ha ufficializzato la lista dei quattro candidati (Niccolò Bosi, Massimo Cameliani, Petia Di Lorenzo ed Eleonora Proni) che rappresenteranno la provincia di Ravenna. "Una scelta avvenuta in base all’esperienza personale e politica, all’impegno dimostrato verso il territorio e alla capacità di promuovere una visione innovativa e inclusiva per il futuro della regione”, fa sapere il partito.

Niccolò Bosi, 40 anni, di Faenza, fa parte di una cooperativa di gestione di impianti sportivi, impegnato nell’associazionismo, è attualmente presidente del Consiglio comunale di Faenza.

Massimo Cameliani, 45 anni, di Ravenna, avvocato e dipendente di Cna, impegnato nel volontariato, è attualmente presidente del Consiglio comunale di Ravenna.

Petia Di Lorenzo, 36 anni, di Ravenna, è coordinatrice infermieristica e vicepresidente dell’Ordine degli infermieri di Ravenna.

Eleonora Proni, 54 anni, di Bagnacavallo, laureata in Storia contemporanea, dopo gli incarichi da assessora comunale e provinciale, è stata sindaca di Bagnacavallo dal 2014 al 2024.

Il Partito Democratico di Ravenna ha puntato su "una squadra variegata e qualificata, in grado di affrontare con competenza le sfide poste dalla regione, con particolare attenzione alle tematiche legate al lavoro, all’ambiente, ai diritti e al benessere dei cittadini. L’obiettivo è quello di portare avanti proposte concrete e condivise, che rispecchino le esigenze e le aspettative del territorio”. Nei prossimi giorni sarà organizzata una conferenza stampa per presentare i candidati e il programma elettorale del Partito Democratico.