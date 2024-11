Quanto guadagna un consigliere regionale dell’Emilia Romagna

Bologna, 18 novembre 2024 – Un posto da consigliere regionale eletto garantisce 5mila euro di stipendio lordo al mese, al quale va aggiunto un rimborso spese forfettario di 2.258 euro: questo porta il guadagno totale netto a un valore di 5.650 euro mensili.

Lo stipendio dei consiglieri che siederanno nella sede della Regione Emilia Romagna, in via Aldo Moro a Bologna

Quanto guadagnano, invece, gli altri componenti dell’assemblea legislativa regionale, dal Presidente fino ad arrivare ai capigruppo? Ecco tutti i dati, ai quali è possibile accedere liberamente attraverso il portale online della Regione Emilia-Romagna. Il rimborso spese forfettario in questione è rivolto a tutti i membri eletti del Parlamento regionale.

Tra i singoli consiglieri regionali vi sono anche coloro che svolgono determinati ruoli e di grado superiore rispetto a tutti gli altri, come i capigruppo consiliari. Essi percepiscono uno stipendio lordo di 5.950 euro (equivalente a 3.954 euro netti), al quale viene aggiunto il rimborso spese forfettario: in totale, un capogruppo arriva così a guadagnare mensilmente poco più di 6.200 euro netti. Tra i consiglieri, altri ruoli di primaria importanza sono svolti dal segretario e dal questore. Per entrambi si parla delle medesime cifre che spettano ai capigruppo: stipendio lordo di 5.950 euro, che in termine di valore netto raggiunge i 6.200 euro mensili se calcolato insieme al rimborso spese di 2.258 equivalente per tutti i membri.

Per quanto riguarda le figure più importanti della commissione consiliare, lo stipendio varia naturalmente in base alla carica. I vicepresidenti, per esempio, guadagnano una cifra lorda pari a 5.350 euro mensili, al quale va aggiunto il consueto rimborso spese forfettario di 2.258 per vederla salire fino a circa 5.860 euro netti. Il presidente della commissione consiliare, invece, guadagna lo stesso stipendio netto mensile dei capigruppo: stipendio lordo di 5.950 euro, rimborso spese di 2.258 euro e guadagno netto totale di circa 6.200 euro mensili.

Concludiamo la lunga lista arrivando a parlare delle massime cariche dell’Assemblea legislativa regionale. Il vicepresidente nominato guadagna esattamente 6.650 euro lordi (equivalenti a 4.359 euro netti), che divengono circa 6.620 euro netti se contiamo il rimborso spese previsto.

Per quanto riguarda il Presidente, infine, si parla di uno stipendio da poco più di 7.100 euro netti, leggermente inferiore al guadagno lordo di 7.500 euro.