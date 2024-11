Ravenna, come si vota alle elezioni regionali e fac simile della scheda

Ravenna, 16 novembre 2024 – Sono 308mila gli elettori della provincia di Ravenna chiamati a scegliere il presidente e il consiglio regionale domenica 18 e lunedì 19 novembre. Potranno farlo in uno dei 400 seggi disseminati lungo il territorio provinciale, aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare sono sufficienti un documento di identità e la tessera elettorale (chi l'avesse smarrita può richiederla negli uffici del suo Comune, aperti proprio per questa eventualità).

I candidati presidente della Regione

I candidati presidenti sono quattro: per il centrosinistra Michele de Pascale, attualmente sindaco di Ravenna e presidente provinciale; sostenuta da centrodestra Elena Ugolini, dirigente scolastica ed ex-sottosegretaria del governo Monti; per la lista di sinistra 'Emilia Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro' il giovane Federico Serra; per 'Lealtà Coerenza Verità' l'attivista Luca Teodori (quest'ultima lista, non avendo raccolto il numero di firme necessario, a Ravenna è candidata unicamente per la presidenza, e non per il consiglio regionale).

Luca Teodori, Elena Ugolini, Federico Serra e Michele de Pascale sono i quattro candidati alla presidenza in Emilia Romagna

I candidati consiglieri

Sono 40 i candidati (qui tutti i nomi) a uno dei 50 scranni dell’Assemblea legislativa che si rinnoverà assieme al presidente. In tutta la regione, i candidati sono 547.

Come si vota

I cittadini sono chiamati a esprimere il voto per uno dei quattro candidati presidenti, e a scegliere uno dei partiti in lizza per il consiglio regionale. E' possibile il voto disgiunto; nel caso invece di voto solo a un partito questo viene considerato espresso anche in favore del candidato presidente collegato.

Le preferenze

E' possibile esprimere una o due preferenze per i candidati consiglieri, scrivendone il cognome a fianco del simbolo del partito in cui militano. Esiste l'opzione della doppia preferenza, a condizione che i voti vengano espressi per candidati di genere diverso.

Quanti saranno gli eletti a Ravenna

La legge elettorale non consente di sapere anzitempo quanti consiglieri eleggerà ciascuna provincia, in virtù del meccanismo dei resti: molto probabilmente la provincia di Ravenna eleggerà tre consiglieri regionali, come accaduto nel 2020. I partiti ritengono improbabile che il meccanismo dei resti faccia 'scattare' l'elezione di un eventuale quarto consigliere, come successo nel 2014, quando oltre al leghista Andrea Liverani risultarono eletti, per il Pd, i consiglieri Mirco Bagnari, Manuela Rontini e Gianni Bessi. Perché quell'eventualità si ripeta è infatti necessaria una condizione oggi difficilmente replicabile: il Pd allora era l'anima di una coalizione pressoché 'monocolore', in cui cannibalizzò i voti espressi a spese degli allora pochi alleati. Circostanza in cui oggi non si ritrova nessuno dei due partiti dati per favoriti come più votati, e cioè il Pd nel campo del centrosinistra e Fratelli d'Italia in quello del centrodestra, entrambi alleati di forze politiche – da un lato il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra (oltre a due liste civiche), dall'altro Forza Italia e la Lega (affiancati da una civica) – accreditate di performance tali da consentire loro di eleggere consiglieri in vari collegi della regione.

La roccaforte ‘rossa’

La provincia di Ravenna è considerata, insieme a quella confinante di Bologna, una roccaforte 'rossa': alle elezioni 2020 il candidato dem Bonaccini risultò il più votato in tutti i comuni tranne due; una performance molto più rotonda di quella che il presidente fece registrare in altri fortini della sinistra come Modena o Reggio Emilia.

Le curiosità

Infine qualche curiosità: i quaranta candidati hanno un'età media – 51 anni (il più giovane ne ha ventuno, il più anziano sessantanove) – appena al di sopra di quella della popolazione regionale; a livello di provenienza geografica rispecchiano invece solo in parte la composizione della popolazione ravennate. In una provincia con un forte tasso di immigrazione dalle altre parti d'Italia, sono appena cinque i candidati nati in altre regioni, mentre due candidati sono originari di paesi esteri.