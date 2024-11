Reggio Emilia, come si vota alle regionali e fac simile

Reggio Emilia, 16 novembre 2024 – Nuovo presidente della Regione, nuova Assemblea legislativa: si torna al voto, anche a Reggio come nel resto dell’Emilia Romagna, per le elezioni regionali. Le urne sono aperte domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 dalle 7 alle 15. Subito dopo inizia lo spoglio. Nella nostra provincia sono 420.425 gli elettori chiamati al voto e nella passata tornata elettorale regionale vennero eletti 7 consiglieri.

I quattro candidati presidente

Una poltrona per quattro. Tanti sono i contendenti al ruolo di governatore che è stato di Stefano Bonaccini fino poco tempo fa: la sua elezione al Parlamento europeo ha anticipato di qualche mese le elezioni per la successione. Nell’ordine di come compariranno sulla scheda elettorale (di colore verde) e sui manifesti, sono: Michele de Pascale, 39 anni; Elena Ugolini, 65 anni; Luca Teodori, 56 appena compiuti; Federico Serra, 33 anni.

I candidati al consiglio regionale

Sono 65 i nomi nelle 11 liste presentate ( 5 a sostegno di de Pascale, 4 a sostegno di Ugolini e 1 per Serra e 1 per Teodori): qui tutti i nomi. In tutta la regione, i candidati sono 547. Hanno un’età media poco superiore ai cinquant’anni (il più giovane è un ventenne e il meno giovane ne ha 77).

Cosa serve per votare

Per potere esercitare il diritto-dovere del voto servono la tessera elettorale (con almeno uno spazio libero per il timbro) e la carta di identità in corso di validità. I Comuni predispongono aperture straordinarie, nei giorni delle votazione o immediatamente precedenti, degli uffici elettorali e dell’anagrafe per venire incontro a chi ha ha bisogno di uno dei due (o entrambi) i documenti.

Come si vota

Esistono quattro modalità possibili per esprimere la propria preferenza elettorale:

si può votare solo per la candidata o il candidato alla carica di presidente tracciando una X sul suo nome.

alla carica di presidente tracciando una X sul suo nome. votare una candidata o candidato alla carica di presidente, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate , tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. si può esercitare il voto disgiunto : ossia votare per una candidata o candidato alla carica di presidente (tracciando un segno sul relativo rettangolo) e per una delle altre liste collegate a un altro candidato o candidata (tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste).

: ossia votare per una candidata o candidato alla carica di presidente (tracciando un segno sul relativo rettangolo) e per una delle altre liste collegate a un altro candidato o candidata (tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste). votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno: in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente a essa collegato.

Le preferenze

Attenzione al tema delle preferenze di genere. Nel caso l’elettore voglia esprimere una sola preferenza basta scrivere un solo cognome (o nome e cognome). Se invece si intende assegnare la preferenza a due candidati, bisogna ricordare che devono riguardare candidati di sesso diverso (ma della stessa lista): se non si soddisfa questo requisito, viene annullata la seconda preferenza.