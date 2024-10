Regionali, confronto de Pascale-Ugolini col Carlino: ecco come iscriversi

Bologna, 14 ottobre 2024 - Il 14 novembre, a pochi giorni dalle elezioni regionali del 17 e 18, il Resto del Carlino offre ai cittadini l'opportunità di assistere al confronto diretto tra i candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, l’unico in chiusura di campagna elettorale.

L'evento, intitolato “La tua tERra – Elezioni regionali dell'Emilia-Romagna: il dibattito del Carlino”, si terrà alle 18 al Teatro Duse di Bologna, in via Cartoleria, e vedrà protagonisti Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra appoggiato da civici, riformisti e Movimento 5 Stelle, ed Elena Ugolini, rettrice delle Scuole Malpighi di Bologna, che guida un progetto civico sostenuto dal centrodestra.

Il confronto rappresenta un momento cruciale per la campagna elettorale e permetterà ai cittadini di valutare direttamente le proposte e le idee politiche dei due candidati su alcuni dei temi più sentiti in Emilia-Romagna.

In primo piano saranno discusse questioni centrali come la gestione delle emergenze ambientali, a partire dall'alluvione e dalla prevenzione del dissesto idrogeologico, i rimborsi per i danni subiti e la sanità, con un focus sui modelli regionali, dalle Case della Salute fino alla delicata questione della fine vita.

A moderare la serata saranno Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, e Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino.

Nel corso dell’incontro, interverranno anche alcuni giornalisti della testata per approfondire i vari temi e stimolare il confronto.

L'evento prevede il coinvolgimento diretto del pubblico: un gruppo di studenti delle scuole medie e delle università, rappresentanti del mondo del volontariato e delle associazioni legate agli anziani e i lettoti avranno l'opportunità di porre domande ai candidati, offrendo una prospettiva concreta sui bisogni e le aspettative della comunità.

Per partecipare in teatro o seguire la diretta streaming sui siti e sulle pagine social delle testate del Gruppo Monrif è necessario iscriversi al link ilrestodelcarlino.it/iscrizioni-dibattito.

Questo confronto pubblico segnerà l'ultimo grande appuntamento prima delle elezioni, chiudendo simbolicamente la campagna elettorale, per lasciare spazio ai comizi finali.

“Per scegliere è necessario conoscere e, come ormai da tradizione, il Resto del Carlino si pone da garante per i cittadini invitando i candidati a un confronto schietto in campo neutrale. – dichiara Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – Stimolati dalle domande dei nostri giornalisti, dei cittadini e di chi rappresenta il nostro futuro, i giovani, offriremo l’opportunità di raccontare gli obiettivi e i progetti per affrontare le importanti sfide che attendono l’Emilia-Romagna”.

"Dopo mesi di scontri durissimi e polemiche, dopo il muro contro muro più violento (quello sull'alluvione) e in una scena politica sempre più polarizzata, l'Emilia-Romagna si trova a scegliere non solo fra due visioni di mondo, ma tra due candidati preparati e stimati. – aggiunge Valerio Baroncini, vicedirettore il Resto del Carlino - Qn-Carlino vuole dare la possibilità a lettori ed elettori di vederli faccia a faccia per scegliere con consapevolezza. Tante domande, risposte brevi. E il controllo dei nostri giornalisti sui contenuti".