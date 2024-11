Regionali, il rush finale. La premier Meloni a Bologna. Kermesse al Savoia Regency

Bologna, 5 novembre 2024 – Giorgia Meloni sarà a Bologna lunedì prossimo, 11 novembre, in un evento che si terrà all’Hotel Savoia Regency dalle 17. Insieme a lei ci saranno anche i ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, Maurizio Lupi (Noi moderati), oltre ovviamente alla candidata Elena Ugolini, civica sostenuta dal centrodestra. La coalizione trainata da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega cala così gli assi per il rush finale della campagna elettorale, e chiama a raccolta gli elettori per cercare un ribaltone storico nella Regione storicamente governata dal Centrosinistra. A rompere definitivamente gli indugi, la vittoria del centrodestra in lIguria, con Marco Bucci. Il centrodestra, galvanizzato dopo la vittoria al primo round delle Regionali, ha mobilitato i big per cercare un successo storico.

A tirare la volata alla candidata Elena Ugolini a Bologna, dunque, potrebbe arrivare la premier Giorgia Meloni, accompagnata dai vicepremier e leader dei partiti alleati Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia). A parlare, sul palco, saranno tutti e quattro, per sottolineare la solidità e la compatezza a sostegno della preside del Malpighi.

La data, l’11 novembre, non è casuale: in quel giorno era stata già riprogrammata l’iniziativa nazionale dedicata ai ’Due anni di governo Meloni’, evento che avrebbe dovuto tenersi il 20 ottobre scorso, poi annullato a causa dell’alluvione. Il Savoia Hotel Regency è stato più volte teatro delle kermesse del centrodestra, una delle location preferite anche da Fratelli d’Italia.