Regionali, il sindaco Lepore su de Pascale e Federcoop: “Caduta di stile di Ugolini”

Bologna, 5 settembre 2024 – Nel giorno in cui Bologna si è svegliata attonita per la notizia di un 16enne morto accoltellato, in seguito a una rissa in via Piave, il sindaco Matteo Lepore ha sottolineato che dovrebbe essere il “momento in cui fermarci e fermare anche la campagna elettorale e le strumentalizzazioni che a volte ci sono attorno a questi eventi”. "Credo che gli adulti in questo momento dovrebbero insieme ritrovarsi per riflettere a partire dal mondo della scuola e le famiglie”, ha aggiunto.

Una battuta a margine di un incontro in città metropolitana in risposta a Elena Ugolini però il primo cittadino l’ha data: “Credo che sia stata una caduta di stile e spero che la campagna elettorale continui su altri argomenti e non sulle offese”. Così Matteo Lepore ha liquidato le parole della candidata di centrodestra alla guida di viale Aldo Moro che ieri, a margine di ‘Farete’, ha stigmatizzato le commistioni tra economia e politica, sottolineando che il candidato di centrosinistra, Michele de Pascale, prima di entrare in politica era dipendente di Federcoop.

Ugolini aveva infatti detto: "Il fatto che sia dipendente di Federcoop in aspettativa, che il nuovo possibile sindaco di Ravenna sia un dipendente di Federcoop, che il sindaco attuale di Lugo sia dipendente di Legacoop, dobbiamo farci delle domande".

Attacco liquidato dallo stesso de Pascale: "Non mi paiono temi rilevanti… Dopo questo attacco – ha detto tornando a Bologna per presentare i suoi 10 punti sulla sanità – sono andato a salutare Ugolini perché non ci conoscevamo”.