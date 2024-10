Regionali, nuovo sondaggio. De Pascale vicino al 56%. Avanti di 13 punti su Ugolini

Bologna, 17 ottobre 2024 – Nuovo sondaggio sulle prossime elezioni Regionali dell’Emilia-Romagna a un mese dal voto del 17 e 18 novembre. Michele de Pascale, candidato di centrosinistra, è avanti di 13 punti rispetto alla rivale di centrodestra Elena Ugolini.

Secondo la rilevazione di BidiMedia resa nota lunedì sera, il sindaco di Ravenna sarebbe a quota 55,9% contro il 42,5% della preside, ex sottosegretaria del governo Monti. Per il terzo candidato, Federico Serra, in corsa con la sinistra radicale (Rifondazione, Potere al popolo, Pci) la percentuale è dell’1,6%.

Dal sondaggio emerge anche il voto di lista che premierebbe il Pd primo partito, al 35,7%, con 11 punti di vantaggio su Fratelli d’Italia fermo al 24%. Sul podio – al terzo posto – Alleanza Verdi e sinistra (Avs) con il 6,7% avanti rispetto alla lista Ugolini (6,5%), alla Lega (6,1%), Forza Italia (5,6%) e M5s (5,1%). Più indietro, invece, la lista civica di de Pascale al 3,4% e i Riformisti di Azione, Socialisti e +Europa al 3%. Per Italia Viva (che alla fine sarà ‘assorbita’ nella lista civica) BidiMedia stima un 1,8%.

I candidati alla presidenza della Regione, Michele de Pascale e Elena Ugolini

Resta il solito interrogativo sull’astensione, con un’affluenza stimata fra il 52-58% e gli indecisi a quota 22%. Passando alle previsioni degli interpellati, il 59% vede governatore dopo il 17-18 novembre de Pascale, contro il 19% che si sbilancia su una vittoria di Ugolini. Il 21% non azzarda pronostici. Da segnalare che appena l’1% degli elettori del centrosinistra teme una vittoria della rettrice del Malpighi, mentre appena un terzo di chi vota centrodestra crede che Ugolini riuscirà a salire sullo scranno più alto di Viale Aldo Moro.

Per quanto riguarda la fiducia nei candidati, si fida di de Pascale il 47% degli intervistati, contro il 35% che ha fiducia in Ugolini, mentre Serra ottiene il 15%.

Il sondaggio ha raccolto anche un gradimento positivo al 52% per l’ex governatore Stefano Bonaccini, valutato con favore anche dal 17% di elettori di centrodestra. Si dà, poi, uno sguardo anche alle prossime Politiche, dove in Emilia-Romagna la forbice tra dem e meloniani si accorcerebbe: il Pd conquisterebbe il 34% e FdI il 28,6%. La medaglia di bronzo fra i partiti, poi, andrebbe al Movimento 5 Stelle che, rispetto alla rilevazione sulle Regionali, conquisterebbe il 7,8%, avanzando Avs al 6,3%.

Il sondaggio è stato realizzato tra l’8 e l’11 ottobre su un campione di mille intervistati (1.632 i contatti totali, metodo di raccolta delle informazioni Cawi/da Panel). Una metodologia che non convince i supporter di Ugolini, come Enrico Biscaglia, ex direttore generale del Comune ai tempi del ribaltone di Guazzaloca: "Questo sondaggio e la sua metodologia non hanno fondamento scientifico. Mi risulta che qualcuno degli intervistati abbia risposto più volte...". Le percentuali della rilevazione di BidiMedia, comunque, ricordano alcuni dem, non si discostano molto dal sondaggio di YouTrend del settembre scorso, commissionato da de Pascale, dove il sindaco di Ravenna guidava con il 56,8% dei consensi e Ugolini seguiva col 43,2%. ros. carb.