Regionali in Emilia Romagna: cosa succede ora, segreti e bugie. Il Pd accelera, il centrodestra valuta

Bologna, 9 luglio 2024 – Guida galattica per gli autostoppisti (della politica). Cosa succede adesso nel piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, nel suo Stivale e nella regione che fu la culla della più grande federazione (ex) comunista d’occidente? La candidatura della civica Elena Ugolini, dirigente scolastica già sottosegretaria del governo Monti (appoggiato dal Pd) e chiamata fra i saggi del ministro Berlinguer (allora Ds), obbliga l’ecosistema a uno sforzo evolutivo. Quantomeno di domesticazione animale.

In alto da sinistra: Michele de Pascale, 39 anni, attuale sindaco di Ravenna; Vincenzo Colla, 62 anni, è assessore regionale al Lavoro; Isabella Conti. In basso da sinistra: Maurizio Landini, Graziano Delrio e Irene Priolo

Il centrodestra valuta

Partiamo dalla maggioranza di governo. Forza Italia è fredda, temendo una concorrenza interna soprattutto nel campo cattolico e moderato. La Lega deve gestire un calo drastico di voti (e volti). Fratelli d’Italia valuta e prende tempo: il nome è gradito ad alcuni, ma divide la base più ideologizzata che preferirebbe un politico. Ugolini, però, resta l’unica base d’atterraggio credibile e, come noto, ha già ricevuto apprezzamenti da Roma. Nulla è deciso.

Lo scacchiere nazionale

L’Emilia-Romagna sarà la prima vera tappa per Giorgia Meloni dopo le Europee di ‘midterm’. Ma quanto impegno verrà messo nel voto di novembre? L’impressione è che sia sul Veneto la vera partita e che si possa concentrare lo sforzo FdI. E Forza Italia punta forte sull’Umbria, al voto a breve. Anche il recente sondaggio di Nomisma per Qn-Carlino dice che in Emilia-Romagna il centrosinistra parte favorito e può solo farsi del male da solo. Ergo?

Il PD al bivio

La partita emiliana è aperta, ma si gioca soprattutto in campo democratico. Ugolini lo sa, deve recuperare dieci punti dalle Europee e ha già iniziato la rincorsa. Il Pd è costretto ad accelerare e potrebbe arrivare a definire il candidato entro metà mese con il perimetro del campo largo (da Verdi-Sinistra ad Azione, da M5S a Italia Viva).

De Pascale più forte

Il favorito resta il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale: nemmeno quarantenne, amministratore esperto, esponente della sinistra Pd ma con un profilo che piace ai riformisti, da primo cittadino ha accolto il rigassificatore e dunque ha fan anche nel mondo economico. In un ‘corpo a corpo’ è il più pronto e da tempo è il volto politico contro il Governo nella battaglia sui rimborsi post alluvione.

Le altre carte

Un passo indietro c’è l’assessore regionale Vincenzo Colla, che viene dalla Cgil ma piace anche agli industriali e avrebbe anche il placet di Matteo Zuppi. Lo stesso cardinale e capo della Cei che ieri era presente nel giorno della discesa in campo di Ugolini, cui è ancora più vicino e legato. Restano sullo sfondo l’ex sindaca di San Lazzaro Isabella Conti e la vicepresidente in carica, Irene Priolo. La verità è che i nomi in campo ormai sono solo due: de Pascale e Colla.

Il ruolo di Reggio Emilia

La Festa nazionale del Pd si terrà a Reggio Emilia, casualmente la terra natale del numero uno Cgil Maurizio Landini e dell’ex ministro Graziano Delrio, i due ‘briscoloni’ evocati per superare l’impasse da candidati. Dal Nazareno a da Bologna tutti negano una lettura politica, ma di sicuro la festa nazionale in Emilia per l’ottavo anno di fila sarà il trampolino per le Regionali e darà al candidato una platea di rilievo come il Campovolo. D’altronde a Ravenna la Festa c’era appena stata... Segreti o bugie?

L’eredità di Errani

E di Ravenna non si può non parlare oggi. Sono dieci anni dalla condanna in appello (poi cancellata nel 2016) che ha cambiato la storia politica dell’Emilia-Romagna e d’Italia. Errani, dopo la condanna per il caso della cantina della coop Terremerse legata al fratello, fu costretto alle dimissioni. Un terremoto che, nel bel mezzo della bufera per spese pazze, portò all’ascesa di Stefano Bonaccini. Pensate se non ci fosse stato quel passaggio giudiziario.

Elena la bolognese

La candidatura di Ugolini non è una svolta solo in ambito Regione. È una vera spina nel fianco per il centrosinistra e il Pd in vista delle Comunali 2026 a Bologna. Senza sbagliare, molti osservatori vedono questa discesa in campo come una sorta di antipasto della sfida contro Matteo Lepore per il bis: non a caso, fra le persone più vicine a Ugolini c’è Enrico Biscaglia (lei nata a Rimini, lui a Riccione), ex direttore generale del Comune di Bologna con Giorgio Guazzaloca, il sindaco del crollo del muro. Pd avvisato, mezzo salvato. Forse.