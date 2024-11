Il voto a Forlì: il Pd torna il ‘partitone’ con oltre il 44%, FdI si consolida, la Lega cala

Forlì, 19 novembre 2024 – Una grande affermazione, con numeri ‘come una volta’, da vecchio ‘partitone’. Nel giorno delle regionali 2024, il Pd torna oltre il 40%: era sotto al 34% nel 2020, oltre il 36% alle Europee appena a giugno, quando però era ‘dimagrito’ sotto il 32% alle comunali. Era appena al 27% poco più di due anni fa, alle politiche. Ma quello è l’ultimo dato prima dell’arrivo di Elly Schlein alla segreteria nazionale: la leader democratica ha riempito la sala del circolo della Cava, qualche settimana fa nella campagna elettorale. E poi le urne.

La segretaria del Pd Elly Schlein

Il Pd aveva preso il 46% dieci anni fa, che in politica è una vita. Eppure Matteo Renzi lo aveva guidato al 54% alle europee pochi mesi prima. Mentre alle regionali si era arrivati ad appena 5mila voti, con un’affluenza perfino più bassa di questa tornata. Stavolta il dato percentuale è certamente ‘gonfiato’ dall’astensione, che premia chi, nell’immobilismo generale, riesce a mobilitare i propri elettori o a trovarne addiritttura di nuovi. Da questo punto di vista, i due candidati Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani – entrambi eletti – hanno stravinto la loro sfida. Ai dem tocca in ogni caso un bottino di quasi 17mila voti. Meno dei quasi 20mila delle europee primaverili, dove però l’effetto traino dei leader nazionali è sempre maggiore. A Cesena il principale partito di sinistra sfonda addirittura oltre il 47%, 63% per la coalizione contro il 58,9%. Ma quelli di Forlì, in una città governata dagli avversari, pesano certamente di più.

De Pascale, in città, ha preso 24.799 voti. Qualche centinaio in meno di Graziano Rinaldini, che però perse a giugno senza riuscire nemmeno ad andare al ballottaggio: coalizione al 59% oggi, 46% allora.

Le operazioni di spoglio

Il centrodestra

Sembra di poter dire dunque che l’astensione ha colpito soprattutto a destra, dove Elena Ugolini ha racimolato solo 16mila sostenitori, quasi 12mila in meno di quel Gian Luca Zattini insieme al quale in estate aprì la sua campagna elettorale, ispirandosi al modello civico forlivese. Se Zattini ha avuto un traino personale fortissimo – e decisivo – con Forlì Cambia (14,5%, quasi 8mila sostenitori), non si può dire altrettanto della Ugolini (3,9%, 1.500 schede). I voti della ‘Civica’ guidata dall’assessora Paola Casara si sono sparsi un po’ ovunque, forse perfino nel Pd, ma ben pochi sembrano andati alla lista omologa di sinistra, quasi mille suffragi meno che a giugno, anche se le percentuali sono molto simili: 5,4% oggi, 5,6% allora. Con un forte denominatore comune tra le due consultazioni nella persona di Michele Fiumi, allora coordinatore, stavolta candidato. A confermare la buona salute del centrosinistra, però, c’è il dato delle altre liste: 5,1% per Alleanza Verdi e Sinistra. Il Movimento 5 Stelle va male (3,2%) ma comunque è altro fieno in cascina.

A destra Fratelli d’Italia si conferma partito egemone della coalizione, con un dato simile di suffragi e percentuali che, col 23%, si collocano tra il 19% delle amministrative e il 28% delle europee, in linea col 24% delle politiche 2022. Mentre la Lega ha più che dimezzato i voti rispetto alle comunali (quando schierava ancora Massimiliano Pompignoli): 2.200 schede contro 4.700. E la raccolta è stata più scarsa anche rispetto alle europee (col generale Roberto Vannacci in lista). Il Carroccio evita però il sorpasso di Forza Italia come terzo partito in città: gli azzurri sono avanti nel resto della provincia ma non a Forlì. I numeri: appena 6 voti dividono i due partiti in città, uno 0,02%. Anche il movimento fondato da Silvio Berlusconi sconta un’erosione rispetto alla primavera. Anche se il confronto col 2020 è lusinghiero: oltre 500 elettori conquistati.