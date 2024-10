Elezioni Emilia Romagna, Renzi (Iv): “I nostri simboli e candidati per de Pascale, non accettiamo veti”

Bologna, 1 ottobre 2024 – Matteo Renzi sceglie de Pascale. “Ho parlato ieri con il candidato del centrosinistra alla Regione Emilia Romagna Michele de Pascale – ha spiegato Matteo Renzi in una nota –. Italia Viva è già in maggioranza in questa regione sostegno di Bonaccini prima e di Priolo dopo. Abbiamo un assessore e tre consiglieri che hanno lealmente sostenuto il centrosinistra dagli attacchi delle opposizioni di destra e di M5s”.

"Alle regionali – aggiunge – ci presenteremo a fianco di de Pascale con i nostri candidati e con il nostro simbolo, come già concordato. Se Conte vuole fare una battaglia contro Schlein, la faccia pure. Ma non sulla pelle dell'Emilia Romagna, terra che già formalizzato la coalizione. Noi ci saremo, con il nostro simbolo e i candidati. Non mettiamo veti nei confronti dei grillini anche se hanno fatto l'opposizione a Bonaccini. Ma non siamo disponibili a subirne”.

La nota arriva nel botta e risposta tra Conte e Renzi sulle alleanze in Emilia Romagna e Umbria. Secca infatti era stata la risposta del leader di M5s. “Non sono disponibile ad affiancare il simbolo del M5s a quello di Renzi – aveva detto Conte a ‘Cinque minuti’ su Rai Uno -, che si è sempre distinto per distruggere e rottamare”.