Exit poll Emilia-Romagna 2024, de Pascale 53-57%, Ugolini 39-43%. I risultati delle elezioni in diretta

Exit poll: i primi dati, de Pascale in testa

Alle 15 chiuse le urne, è iniziato lo spoglio delle schede. Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Emilia Romagna è in testa il candidato del centrosinistra Michele De Pascale con un forchetta tra il 53% e il 57%, mentre Elena Ugolini, civica sostenuta dal centrodestra, è tra il 39% e il 43%. Il candidato Federico Serra (Sinistra) dall'1 al 3% .