Tutti i risultati provincia per provincia alle elezioni in Emilia Romagna

Bologna, 19 novembre 2024 – La circoscrizione di Piacenza alla candidata civica sostenuta dal centrodestra, Elena Ugolini; il resto dell’Emilia-Romagna per Michele de Pascale (centrosinistra) pronto a lasciare la poltrona di sindaco di Ravenna per diventare nuovo presidente della Regione. È andato così, nelle varie province, il voto per le elezioni del 17-18 novembre in Emilia-Romagna.

Al centro, il neo governatore Michele de Pascale, abbracciato da Bonaccini e Schlein

Nella circoscrizione di Bologna, de Pascale supera il 60% dei voti. La sua sfidante Elena Ugolini si ferma al 35%.

Numeri simili in provincia di Ravenna, terreno di caccia del neo governatore de Pascale, che nella ‘sua’ provincia passa con il 58,16% contro il 38,40% della sua rivale.

Lo scenario non cambia scendendo lungo la Riviera romagnola: nella circoscrizione di Forlì-Cesena finisce 58,17 contro 39,22%.

Forbice più ristretta in provincia di Rimini: 52,22 a 44,71%.

In Emilia, oltre che a Bologna, de Pascale vince nettamente anche a Parma (51,24 contro 45,88%), a Reggio (62,49 contro 34,12%) e a Modena (59,05 contro 38,29%).

Discorso a parte merita Ferrara, dove de Pascale la spunta per poco più di 600 voti: 58.147 a 57.533, vale a dire 48,77 contro 48,25%.

Ugolini ha invece la meglio, come si diceva all’inizio, a Piacenza: nella provincia più vicina a quella Lombardia guidata storicamente dal centrodestra, vittoria netta: 56,01 contro 41,45%.