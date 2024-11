Liste elezioni regionali Emilia Romagna: tutti i nomi a Reggio Emilia

Mancano ormai pochi giorni al ritorno alle urne. A Reggio Emilia, come nel resto dell'Emilia Romagna, si voterà domenica 17 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15 il presidente della giunta regionale i consiglieri dell'assemblea legislativa.

Per la presidenza in Regione sonon scesi in campo il centrosinistra Michele De Pascale, appoggiato da Pd, Avs, Movimento 5 stelle, Emilia-Romagna Futura e la sua lista civica. Poi la civica Elena Ugolini sostenuta dal centrodestra, che ha dalla sua parte Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega e la lista civica. Federico Serra è in corsa con Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Pci e infine Luca Teodori con la sua lista Lealtà, coerenza, verità.

Il termine ultimo per presentare le schede era sabato 19, pertanto ecco i nomi ufficiali a Reggio Emilia per un seggio in assemblea legislativa.