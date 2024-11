Liste a Ravenna delle elezioni regionali Emilia Romagna: tutti candidati della provincia

A pochi giorni dalle elezioni regionali in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre si è completato il quadro delle candidature per il prossimo consiglio regionale. Il territorio della provincia di Ravenna, secondo la maggior parte delle stime, eleggerà tre consiglieri, come accaduto cinque anni fa, uno in meno della tornata 2014.

A contendersi l'elezione saranno quaranta candidati suddivisi fra queste liste: cinque nell'area del centrosinistra, a supporto di Michele de Pascale, e quattro dalle parti del centrodestra, che candida la civica Elena Ugolini; c'è poi 'Emilia-Romagna per la pace, l’Ambiente e il Lavoro' animata da Potere al Popolo, Pci e Rifondazione, che ha optato per la corsa solitaria a sostegno del suo candidato Federico Serra e completa il panorama Lealtà, coerenza e verità presenti con il simbolo e con il candidato presidente Luca Teodori ma non con la lista correlata di nomi di candidati all’Assemblea legislativa.