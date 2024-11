Regionali, cosa chiedono le città dell'Emilia Romagna al futuro governatore

Quali sono le sfide e i problemi con cui dovrà confrontarsi il prossimo governatore dell’Emilia Romagna? Non pochi, specie se alla non facile ripartenza dopo la quarta alluvione nel giro di un anno e mezzo aggiungiamo la complessità di una congiuntura economica condizionata dalle crisi internazionali. E poi le infrastrutture da completare, la sanità territoriale da potenziare, il turismo, i trasporti e così via. Da Reggio Emilia fino a Rimini e dall’Appennino all’Adriatico, i capiservizio delle nostre redazioni hanno squadernato le priorità di ciascun territorio, facendosi interpreti degli umori e delle aspettative delle comunità.