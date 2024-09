Regionali Emilia Romagna, prime scintille tra Ugolini e de Pascale. Lei: "È dipendente di Federcoop"

Bologna, 4 settembre 2024 – Prime scintille della campagna elettorale per le Regionali durante la convention degli industriali "Farete".

Elena Ugolini, candidata civica sostenuta dal centrodestra, seduta in prima fila alla kermesse in Fiera, dalla parte opposta di Michele de Pascale, attacca l'avversario: "In verità non è lui il mio rivale. Ma la "ditta", cioè quella commistione tra economia e politica nella nostra regione che ha portato a un certo tipo di impostazione su tutte le politiche. Sul fatto che sia dipendente di Federcoop in aspettativa, che il nuovo possibile sindaco di Ravenna sia un dipendente di Federcoop e che il sindaco attuale di Lugo sia dipendente di Legacoop, dobbiamo farci delle domande", affonda la candidata sostenuta dal centrodestra.

Poi torna sul dibattito organizzato da Legacoop, al quale ha dato forfait: "Avevamo concordato di fare un incontro a porte chiuse senza giornalisti, e il giorno dopo mi sono trovata la notizia di un incontro pubblico. Io sono abituata a rispettare i patti", conclude.

De Pascale liquida l'attacco sulla commistione politica-coop con un sorriso: "Non mi paiono temi rilevanti...".

La Lega, con il capogruppo in consiglio comunale Matteo Di Benedetto dà manforte a Ugolini: "Le osservazioni di Ugolini sull’intreccio tra potere politico ed economico in Emilia-Romagna, che vede molte cooperative collegate fortemente al potere politico, sono una verità scomoda che è giusto far emergere. Tutti lo sanno ma pochi hanno il coraggio di dirlo, lei lo ha fatto...".