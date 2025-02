Sondaggio Regionali Emilia Romagna: de Pascale avanti, ma Ugolini risale

Bologna, 22 agosto 2024 – Dal voto europeo al primo sondaggio post elezioni, ecco come cambiano gli equilibri in Emilia-Romagna in vista del voto di metà novembre per le Regionali: QN-il Resto del Carlino è in possesso della rilevazione di Noto sondaggi che si concentra sulla sfida per la successione a Stefano Bonaccini, l’ex governatore ora in Europarlamento, e che riserva alcune sorprese. Una sfida che, insieme con quelle di Liguria e Umbria, aggiungerà peso all’esame di ‘midterm’ di fine giugno sia per il governo a trazione Fratelli d’Italia sia per il Pd che, sulla via Emilia, governa ininterrottamente.

Verso le Regionali: il sondaggio sull'Emilia Romagna (fonte Noto sondaggi)

Alle Europee di giugno il campo largo (Pd, Verdi-Sinistra, Pace Terra Dignità, Movimento 5 Stelle e centristi con Azione e Stati Uniti d’Europa) in Emilia-Romagna era al 58%; il centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) al 40,5%. Ora il candidato appoggiato dal campo largo Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, sarebbe davanti con il 52% (forbice dal 50 al 54) mentre Elena Ugolini, dirigente scolastica ed ex sottosegretaria civica appoggiata dal centrodestra, si attesterebbe al 44% (forbice dal 42 al 46). Per quanto paragonare i due risultati non sia semplice, nel primo sondaggio ci sarebbe dunque una differenza di 8 punti, con Ugolini in risalita rispetto alla sua coalizione. Gli indecisi si attesterebbero al 31%, una fetta importante e su cui si giocheranno molti sviluppi. A un eventuale terzo candidato andrebbe invece il 4% dei consensi.

Elena Ugolini, classe 1959, e Michele de Pascale, 39 anni

Il campione della rilevazione di Noto sondaggi riguarda 1000 elettori residenti in Emilia-Romagna e disaggregati per genere, età e area di residenza; il sondaggio, commissionato dalla coalizione che sostiene Ugolini, è stato effettuato a fine giugno, in quello che probabilmente era il momento più basso del centrodestra. Nell’area Ugolini la fiducia cresce, ma c’è consapevolezza che sarà difficile vincere: de Pascale resta decisamente avanti. Molte cose, però, ora potrebbero essere cambiate, in un senso o nell’altro, anche se su un fronte c’è intesa bipartisan: la sanità, che per entrambi i candidati è al primo posto nei rispettivi programmi.

Un tema di fortissimo interesse anche per i cittadini sondaggiati da Noto: per il 54% degli elettori, la sanità è proprio il tema più urgente da affrontare, seguita da occupazione e lavoro (38%), sicurezza e criminalità (29%), messa in sicurezza del territorio da alluvioni a terremoti (17%), mobilità e trasporti (17%), emergenza climatica (16%), crisi energetica (12%), gestione dell’immigrazione (11%), ricostruzione post alluvione (10%), politiche per i giovani (10%), infrastrutture e pressione fiscale (8%), povertà e scuola (6%), emergenza abitativa (5%), semplificazione e autonomia (4%) e incentivi per imprese (2%).

Per Ugolini, oggi al Meeting di Rimini, ieri è stata una giornata di visita nell’Appennino, da Verghereto a Mercato Saraceno. Una giornata all’insegna degli incontri e di una frase usata come manifesto: "Insieme possiamo fare la differenza per il futuro della nostra Regione". Non solo: "Un campione del calcio e un simbolo di Bologna: sono molto contenta di annunciare che Carlo Nervo sarà candidato nella mia lista civica nel collegio di Bologna", ha detto Ugolini, ufficializzando che l’ex calciatore del Bologna e della nazionale, già sindaco di Solagna, in Veneto, sarà candidato al Consiglio regionale per le elezioni del 17 e del 18 novembre. Nervo aveva rilasciato una intervista al Carlino sostenendo Ugolini suscitando attacchi dal centrosinistra: "Ma io considero la politica come un servizio. Ascoltiamo i bisogni dei cittadini", dice lui.

Campione 1000 elettori residenti in Emilia Romagna e disaggregati per genere, età e area di residenza in modo tale da essere rappresentativo dell’universo di riferimento. Metodologia di raccolta dei dati: interviste Cati, Cami e Cawl.