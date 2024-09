Tajani a Bellaria (Rimini): “Costruire l’alternativa alla sinistra”

Bellaria (Rimini), 6 settembre 2024 – Bandiere, cori, inno nazionale e del partito, big di Forza Italia a partire dal vicepremier Antonio Tajani e più di mille ragazzi e ragazze dall’intera penisola ad Azzurra Libertà, la festa nazionale di Forza Italia Giovani che si è aperta questa sera sotto una grande tensostruttura sulla spiaggia a Bellaria Igea Marina.

Sul palco ministri, sottosegretari e parlamentari. Con Tajani, Anna Maria Bernini, Gilberto Pichetto Fratin, Maurizio Gasparri, Rosaria Tassinari, il presidente di FI Giovani Stefano Benigni, la consigliera regionale Valentina Castaldini (a fare gli onori di casa il sindaco Filippo Giorgetti). Tra i presenti Rita Dalla Chiesa.

"Siamo qui per sostenere Elena Ugolini alle regionali dell’Emilia-Romagna: una candidata civica, sganciata dai partiti, vera alternativa al potere della sinistra". Lo ha detto Tajani, a margine della kermesse.

«Nella nostra regione da 50 anni al centro c’è il partito – ha attaccato Ugolini –, con il suoi poteri, le sue liturgie, le decisioni prese in certe stanze. Noi metteremo al centro le persone, e la politica come servizio". "Grazie a voi tutti – ha detto il coordinatore riminese Antonio Barboni rivolto ai big – per aver scelto, con i giovani di Forza Italia, di essere qui in una città vocata all’accoglienza. Il claim di questa bellissima kermesse è ‘Sognare in grande’, una frase di Silvio Berlusconi". "Se la politica può fare un errore – ha aggiunto il sindaco Giorgetti –, è quello di pensare che il futuro appartiene ai giovani. Il presente è dei giovani. Il futuro lo costruiremo insieme".