Traversara: Elena Ugolini trionfa nella frazione martoriata dall’alluvione

Traversara (Ravenna), 18 novembre 2024 – Una vera e propria anomalia elettorale, quella che si è registrata a Traversara, frazione di Bagnacavallo (Ravenna) martoriata dalle alluvioni in Romagna a settembre e a ottobre. Se Michele de Pascale trionfa a livello regionale, provinciale e persino nel complesso a quello comunale, nel piccolo abitato che conta meno di 500 abitanti a imporsi è Elena Ugolini.

Anche se, più di anomalia, si potrebbe forse trattare di un desiderio di far sentire la propria voce, come sottolineato anche da un dato di affluenza decisamente più alto rispetto a quello dell’intera Emilia Romagna. A Traversara si è recato alle urne il 62,06% degli aventi diritto, con la candidata del centrodestra che si attesta al 57,42% delle preferenze contro il 39,52% di de Pascale, che oltre ad essere sindaco del capoluogo è anche presidente della provincia di Ravenna.

Le inondazioni a Traversara (Zani)

Nella piccola frazione, il Lamone ha rotto l’argine due volte nell’arco di due settimane. “Ai cittadini dobbiamo spiegare che la sicurezza al 100% non esiste più – le parole di de Pascale al Carlino lo scorso settembre, riguardo al disastro registrato a Traversara – un evento eccezionale può sempre verificarsi”. Ma Ugolini non ci sta: “Non è paragonabile con gli altri luoghi alluvionati che ho visitato, sembra tanto come la città dell’Aquila dopo il terremoto – aveva dichiarato – La Regione per 30 anni non ha pulito i fiumi e i torrenti, non ha fatto manutenzione ordinaria. Ci sono delle responsabilità”.