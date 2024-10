Ugolini agli artigiani: “Non siete stati aiutati”

Bologna, 5 ottobre 2024 – L’Emilia-Romagna “con le sue leggi, con la modalità di governo che ha, è veramente sussidiaria al lavoro quotidiano delle persone?”. Per Elena Ugolini la risposta è no. “L’attenzione, la capacità di ascolto, la capacità di co-progettazione con coloro che conoscono il proprio lavoro e il territorio secondo me in questa regione mancano. Questa è la molla che mi ha spinto a presentarmi alle elezioni di novembre”, ha detto la candidata civica appoggiata dal centrodestra, in casa Confartigianato per la discussione del libro bianco presentato dalle imprese.

Durante l’incontro, Ugolini ne ha analizzato punto per punto i contenuti, riservandosi di fare proprie diverse proposte avanzate dalla Federazione regionale di Confartigianato. “I piccoli e medi imprenditori - ha detto ancora Ugolini - hanno fatto la ricchezza della nostra regione, rappresentano dei presidi territoriali. Le aree interne, le piccole città e i borghi vivono attorno agli artigiani, ai piccoli commercianti, ai piccoli imprenditori. È un patrimonio che dobbiamo far crescere e sviluppare con l’innovazione, la formazione, la ricerca, l’aiuto alle famiglie e il supporto ai lavoratori”.

Ma oggi Ugolini è tornata a criticare la Regione anche sulla questione alluvione e sulle nuove esondazioni di queste settimane. “Quello che dimentica la presidente Priolo è che per realizzare un piano straordinario di opere serve tempo e che esiste invece un piano immediato, inderogabile che dipende solo da lei: pulire i fiumi e gli archi dei ponti che sono ancora ostruiti da alberi e detriti e abbassare i letti dei fiumi che ormai hanno una portata molto ridotta. Se Priolo non riesce a farlo, chieda aiuto all’esercito”.

Secondo Ugolini, “la manutenzione ordinaria non è stata fatta negli ultimi 20 anni e non è stata realizzata neanche in questi 16 mesi dopo l’emergenza del 2023, sfruttando le due estati che la Regione aveva a disposizione”.