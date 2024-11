Il voto nei quartieri a Bologna, la zona Colli con Ugolini ma boom del centrosinistra al Navile e Borgo-Reno

Bologna, 19 novembre 2024 – Il Partito democratico vince ’a casa sua’. Bologna si conferma la fortezza dei dem, che svettano in tutto il territorio cittadino. Con percentuali che si aggirano dal 40% in su, esclusa la zona Colli che frena con il 29,53%, superando i meloniani di un soffio (25,35%).

Elezioni regionali: la mappa del voto a Bologna quartiere per quartiere

Il Pd prevale anche nelle zone colpite dall’alluvione, dove l’effetto del maltempo, unito ai cantieri del tram destava preoccupazione nel partito: al Navile si raggiunge il 44%, mentre a Borgo Panigale-Reno si sale al 47,65%. Stesso copione nel quartiere Porto-Saragozza (38,78%).

Alluvione accantonata, la mappa dei quartieri mostra un Pd crescente, seppur in forma minima in tutte le zone, eccetto in Bolognina dove c’è un impercettibile calo, rispetto alle elezioni Europee del giugno scorso: i Colli premiano più i dem, che a giugno hanno ottenuto il 28,59% perdendo il confronto con i meloniani, all’epoca a quota 32,64%. Segna un cambio di rotta, in particolare, il Savena che dal 43,3% di giugno vola al quasi 48% di ieri.

Flessione nei quartieri Alleanza Verdi Sinistra, che perde quota in tutte le zone. I meloniani, che alle urne europee di giugno non erano mai scesi sotto il 16%, incassano: le Regionali fanno registrare per FdI un segno negativo in tutti i quartieri, come in Santo Stefano dove si è passati dal 23,42% di giugno al 18,73%. La Bolognina da 16,22% scende a 13,98%. La Lega conferma i bassi risultati delle Europee, con percentuali pari o poco più alte del 3%. Recupera qualche punto Forza Italia, senza superare mai il 7%.