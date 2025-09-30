Il primo giorno di Acquaroli-bis, nuova giunta in due settimane

Ancona, 1 ottobre 2025 – Dove eravamo rimasti? Alle 11 di martedì 30 settembre, day after del big bang delle regionali, Francesco Acquaroli è già a Palazzo Raffaello, ad Ancona, come se due mesi e più di maratona elettorale da trottola nel frullatore, a macinare chilometri, comizi e strette di mano, fossero soltanto una parentesi tra un impegno e l’altro da governatore, tra primo mandato e bis alla guida delle Marche.

Francesco Acquaroli è stato confermato governatore delle Marche

I festeggiamenti? Ieri sera (lunedì), e per la cronaca al pub O’Connell di Potenza Picena (Macerata), il quartier generale dal quale ha seguito le operazioni di scrutinio. Oggi è già un altro giorno, e chi lo conosce sa che di qui a poco l’agenda del governatore sarà un’altra volta talmente fitta di appuntamenti che non ci entrerà più neanche uno spillo. Il programma di martedì: un punto informale con i dirigenti e lo staff in Regione, i saluti di rito, poi un passaggio dal comitato elettorale, incontri con sostenitori che vogliono complimentarsi per la vittoria, e il telefonino che squilla di continuo.

I primi dossier

La road map di governo è già tracciata. Sulla scrivania ci sono due dossier segnati con il pennarello rosso, giovani e sanità, due temi che hanno infiammato la campagna elettorale. Il primo obiettivo: un provvedimento (o pacchetto di provvedimenti) per non lasciarsi scappare i giovani (e i talenti) o per riportarli nelle Marche, favorendo l’incrocio tra professionalità e opportunità di lavoro, a beneficio anche delle imprese. In gergo lo chiamano matching. Il secondo: la riforma dell’emergenza-urgenza (ora allo stato di bozza), che tra l’altro prevede la creazione di un dipartimento ad hoc, “interaziendale e a valenza regionale”.

Il calendario

È serratissimo. In primis si dovrà passare dalla proclamazione del presidente della giunta regionale e degli eletti da parte della Corte d’appello di Ancona, a spanne arriverà la prossima settimana (anche se non c’è un termine temporale predefinito). Entro un paio di settimane, poi, Acquaroli vuole comporre la nuova giunta regionale, così che l’assemblea legislativa possa essere convocata il lunedì immediatamente successivo. Circolano infatti un paio di date, il 20 oppure il 27 ottobre.

La giunta

Il governatore lo ha già chiarito. Lo schema sarà a sei, almeno per ora, finché non sarà recepita nello Statuto regionale la nuova legge (“Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità”) che permette di arrivare fino a otto assessori, ma serviranno prima un passaggio in giunta e poi una doppia lettura in Consiglio regionale, parliamo di mesi. Nell’esecutivo Acquaroli bis tre assessori saranno in quota Fratelli d’Italia (in pole l’ascolana Francesca Pantaloni, Francesco Baldelli e Giacomo Bugaro), gli altri tre equamente divisi tra i civici della lista ’I Marchigiani per Acquaroli’ (Paolo Calcinaro), Forza Italia (il sindaco di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli, o Gianluca Pasqui, che però potrebbe anche fare il presidente del Consiglio regionale) e Lega (papabili Renzo Marinelli oppure Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto). Il puzzle è ancora tutto da comporre.

L’analisi del voto

Il centrodestra si è consolidato e il campo largo s’è ristretto, e fin qui non ci piove. Ma secondo l’analisi dei flussi di voto dell’Istituto Cattaneo, ad Ancona e Pesaro è possibile ipotizzare che “circa tre punti percentuali dei 52,4 ottenuti da Acquaroli provengano dall’elettorato dell’area ’liberal-democratica’ di centrosinistra (Azione, Iv, +Europa)”. E l’eurodem Ricci “ha anche sofferto per la significativa flessione nel tasso di partecipazione al voto degli elettori di Movimento Cinque Stelle e Avs”.