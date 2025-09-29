Le Marche restano a destra: Acquaroli firma il bis con il 52%. Ricci al 44%, flop del campo largo

​​​​​

Ancona, 30 settembre 2025 – Il centrosinistra sognava una reconquista che benedisse le magnifiche sorti e progressive del campo largo nella terra di Leopardi, primo test del voto di midterm chiamato regionali d’autunno. Il risveglio è stato ben più prosaico (e brusco) nelle Marche – terra di mezzo tra l’Adriatico e gli Appennini, tra la Romagna progressista e l’Abruzzo avamposto del Mezzogiorno, operose per antonomasia, più tradizionaliste che radicali –, che dopo cinque anni non voltano le spalle al centrodestra, ma anzi premiano (e forse anche oltre le aspettative) la seconda volta del meloniano Francesco Acquaroli, presidente uscente della prima giunta di centrodestra della regione, e con lui anche l’appeal del governo di Giorgia Meloni.

Per due volte in campagna elettorale la premier è venuta qui, ad Ancona, capoluogo del nuovo feudo di FdI, a spingere la corsa bis del pupillo di Potenza Picena nella (fu) regione rosso-democristiana strappata cinque anni fa al centrosinistra, a dimostrazione di quanto la partita fosse giudicata importante anche dalle parti di Palazzo Chigi. “Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti, Francesco, e buon lavoro”, scrive la premier sui social alla metà del pomeriggio elettorale, a verdetto delle urne ormai acquisito. Chissà se è un sospiro di sollievo, di certo è un’iniezione di fiducia per il governo e la maggioranza in vista del secondo tempo del voto per le regionali, quello in Calabria.

Acquaroli (stra)vince con il 52,5% contro il 44,4% dello sfidante, l’eurodem Matteo Ricci; fa il pieno di voti nelle zone terremotate e alluvionate, e stavolta le urne non smentiscono i sondaggisti, com’era invece accaduto un anno fa in Umbria. I punti di distacco sono otto, non esattamente il testa a testa vagheggiato nella narrazione del campo largo a ridosso del voto. Anzi, l’onda di Fratelli d’Italia travolge anche la geografia politica disegnata nella maggioranza dalle regionali di cinque anni fa. FdI con più del 27% diventa il primo partito della regione e scavalca il Pd di Elly Schlein, che si ferma poco oltre il 22%, col solo acuto della provincia di Ancona. Ricci regge solo nell’Anconetano e non sfonda neanche in casa, nella provincia di Pesaro e Urbino, anche se è avanti nel Comune di Pesaro, del quale è stato sindaco per dieci anni.

Non ci va nemmeno vicino – 44,4% – a dispetto di una campagna elettorale in lungo e in largo per la regione, ma il vento (non solo nelle Marche) soffia altrove, specie in elezioni a cui per primo il centrosinistra ha voluto dare un significato nazionale – salvo poi pentirsene –, e gonfia le vele di chi ha già retto le Marche per un quinquennio. Tra Forza Italia e Lega è un derby per il secondo posto in maggioranza (8,6% gli azzurri, un punto sotto i leghisti), i civici fanno la loro parte, ma è scolpito nelle percentuali che la golden share della nuova giunta è tutta nelle mani di FdI.

Non a caso al fianco di Acquaroli, nel comitato elettorale, ci sono Arianna Meloni, capo della segreteria politica del partito, e Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera. “Sono molto orgogliosa del risultato di FdI, che ha sfondato il muro del 27% – scandisce Meloni –. Mi riempie di orgoglio. È stata una campagna elettorale mite, concreta, molto rispettosa, casa per casa, e questo sicuramente ha pagato. Siamo molto, molto soddisfatti”. E Bignami: “Il buon governo di Fratelli d’Italia e del centrodestra è stato premiato. È stata una vittoria di tutta la coalizione del centrodestra e dei civici che hanno creduto in questo progetto”. A margine, ma mica tanto, c’è lo sprofondo rosso dell’affluenza, crollata al 50,01%, nove punti in meno di cinque anni fa, anche se nel 2020 c’era stata la concomitanza del referendum e delle comunali a Fermo, Macerata e Senigallia. Magra consolazione.