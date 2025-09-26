Acquaroli: “Solo slogan da loro. Un difetto? Non riesco a staccare”

Ancona, 26 settembre 2025 – 1) Se le dico che l’ago della bilancia della passata tornata elettorale fu la ricostruzione post-sisma e quest’anno potrebbe essere la sanità, cosa risponde?

Il governatore uscente Francesco Acquaroli durante la nostra intervista

“Sono entrambe materie importanti. Però sulla sanità bisogna fare una valutazione complessiva. Vedete, non è in difficoltà solo nella nostra regione come qualcuno vorrebbe far credere. La sinistra racconta certi modelli. Eppure altrove hanno aumentato le tasse. Noi no. Quindi sono orgoglioso dei nostri risultati. Chiedo: i problemi sono riconducibili a noi, o li dovevano formare loro i medici? Quando siamo entrati ce n’erano 1170, oggi ce ne sono 940 e, se alcuni non fossero rimasti in servizio su base volontaria dopo le misure del Governo, ne avremmo persi altri sul territorio. Parliamo di un’epoca che ha attraversato il deserto e variabili che poi hanno riflesso sulle liste di attesa, sull’accesso ai pronto soccorso e sulla domanda di prestazioni”.

2) Cinque anni da governatore e ora una nuova sfida, ha mai pensato in questi giorni ‘ma chi me l’ha fatto fare?

“Quando penso a quei cittadini che stanno fuori da nove anni per il sisma, a chi ha vissuto l’alluvione, a chi ha dovuto ricominciare non possiamo parlare di stanchezza. Però siamo umani, un po’ ce l’hanno tutti. Ma sento una passione profonda e un’energia enorme dai territori. Penso al palazzetto di Civitanova, al parco di Pesaro, alle piazze di Ascoli e Ancona con migliaia di persone. C’è gente che crede in quello che facciamo. Raccolgo il loro entusiasmo, una sensazione veramente positiva che ti fa ricaricare le pile”.

3) Dopo tanti anni si torna a un sistema bipolare: da una parte e dall’altra però le chiamate ‘ammucchiate’

“Guardi, io non l’ho mai chiamata ammucchiata. Perché vedo poco centro dall’altra parte. Anzi, non lo vedo proprio”.

4) Un suo pregio e un suo difetto?

“Sui pregi non sta a me dirli. I difetti.... Sono tanti. Direi quello per cui non riesco a staccare e mi faccio coinvolgere troppo dalle situazioni. Un presidente, a volte, non dovrebbe, ma ci sono vicende che ti prendono. Se esco alle 21 dall’ufficio e mi chiama una persona, rientro per aiutarla pur lasciando indietro altro”.

5) Un pregio e un difetto del suo sfidante?

“Preferirei non parlarne”.

6) Che qualità ruberebbe al leader del suo partito, Giorgia Meloni?

“Ho una stima enorme per Giorgia Meloni, sin da quando l’ho conosciuta. Ha delle qualità uniche: coraggio, coerenza, determinazione e preparazione”.

7) Che eventuale Giunta ha in mente: i rumors dicono Giacomo Bugaro.

“Una Giunta che abbia competenze politiche, ma che risponda al consenso popolare. Il senso della politica è fondamentale, ma anche il consenso: chi lo raccoglie, sa rispettare la gente. Sui rumors si dicono tante cose. Bugaro? Ho indubbiamente una grande stima”.

8) Terrebbe ancora per lei le deleghe a porto e turismo?

“Non mi pento di aver tenuto quelle deleghe. Sul futuro vedremo, sarà una valutazione da fare con la Giunta nuova”.

9) Tre aggettivi per definire questa sua campagna elettorale?

“Entusiasmante è il primo – dice senza esitazione – È bello incontrare gente che ti dà energia. Approfondita, grazie ai contenuti trattati in profondità. Sull’altro ci penso un attimo”.

10) Vince le elezioni, sale a Palazzo Raffaello (sede della Regione ad Ancona) e il primo obiettivo che si pone è?

“La prima cosa che faccio... (riflette in silenzio). La prima cosa che mi verrebbe da fare è ringraziare le persone che ti sono state vicine. Poi ti verrebbe voglia di iniziare subito un nuovo lavoro. La prima cosa è continuare a lavorare al potenziamento della sanità del territorio e alla riforma dell’emergenza-urgenza. Quegli obiettivi che non abbiamo potuto completare per la mancanza dei professionisti che non erano stati programmati e di tempo”.

11) La polemica o l’accusa che le hanno fatto più male in questa campagna elettorale?

“Non ho mai parlato degli altri. Ma se devo dire una cosa che più mi è dispiaciuta, è che non si è parlato di temi. Solo slogan buttati a caso. Ho sentito ultimamente: ‘Sono morte 40mila imprese’. Se dici questo, non sai dove ti trovi”.

12) Perché i marchigiani dovrebbero votarla?

“Per consentirci di completare un lavoro per il quale ci hanno dato fiducia cinque anni fa”.

13) Le Marche dei prossimi cinque anni secondo lei?

“Competitive. Con più competenze, infrastrutture e consapevolezza della loro forza”.

14) Vuole fare una domanda al suo sfidante?

“In questa campagna ha fatto proposte che avrebbero un costo di molto superiore alle risorse a disposizione, dove pensa di trovare i soldi? Per caso vuole fare come altre regioni a noi confinanti e aumentare le tasse?”.

15) Il modello politico a cui si ispira?

“Giorgia Meloni. Per me rappresenta una persona superlativa, una leader con tutte le qualità”.

16) Il libro sul comodino in questi giorni di campagna elettorale?

“Purtroppo, da mesi, non ho libri sul comodino...”.

17) La canzone o la colonna sonora di questi giorni?

“Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, una canzone che utilizziamo alla fine delle nostre iniziative. È la colonna sonora che ci sta accompagnando da tempo nelle campagne. Siccome le ultime hanno avuto un buon risultato... (si ferma). Mi permetta di ricordare l’ultimo aggettivo in sospeso: autentica. Sì, è stata una campagna elettorale autentica”.