Acquaroli-Ricci, confronto su Sky: “Con noi riforme importanti”. “I marchigiani meritano di più”

Ancona, 25 settembre 2025 – A tre giorni dalle elezioni regionali, i candidati alla presidenza delle Marche, il governatore uscente Francesco Acquaroli (centrodestra) e il dem Matteo Ricci (centrosinistra), si sono affrontati in un confronto televisivo su Sky. Il dibattito, teso e a tratti infuocato, ha messo in evidenza le diverse visioni dei due schieramenti.

Elezioni nelle Marche 2025, la guida al voto

Sanità: lo scontro sui “livelli essenziali”

Il tema più caldo del confronto è stato senza dubbio la sanità. Acquaroli ha difeso con forza l'operato della sua giunta, sottolineando le riforme attuate, come l'istituzione delle Aziende sanitarie territoriali e la riscrittura del piano sanitario. "Abbiamo trovato una sanità smantellata", ha dichiarato il presidente, accusando le precedenti gestioni di sinistra di "mancata programmazione". Ha poi rivendicato il "potenziamento e miglioramento" dei servizi, affermando che le Marche sono ora prime in Italia per i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Dall'altra parte, Matteo Ricci ha contrattaccato, accusando Acquaroli di "scaricare le colpe delle liste d’attesa sui marchigiani". L'europarlamentare Pd ha ricordato la presenza, all'interno della coalizione di Acquaroli, di Spacca, un protagonista della politica regionale degli ultimi vent'anni. "Basta dare la colpa a qualcun altro sulla sanità", ha tuonato Ricci, promettendo di affidare l'assessorato a "una persona competente, non come quella di questi anni".

Economia e futuro: Zes e Atim

Il confronto si è poi spostato sull'economia. Acquaroli ha presentato una regione "in controtendenza" rispetto al passato, citando dati sulla crescita del Pil e dell'occupazione. Ha evidenziato il riconoscimento da parte del governo della Zona Economica Speciale (ZES), un'opportunità che, a suo dire, "vale per tutta la regione". Ha inoltre rivendicato il primato delle Marche nell'utilizzo dei Fondi sociali europei e la terza posizione sui fondi FESR, risultati che "non era mai accaduto" in passato.

Ricci, invece, ha criticato l'operato del centrodestra definendolo "mediocre". Ha accusato la giunta uscente di aver speso milioni in "prebende inutili" con l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche (Atim), promettendo di chiuderla se verrà eletto. Il candidato del centrosinistra ha anche ribadito di voler puntare sulla cultura per attrarre turismo straniero.

I temi etici

Infine, il dibattito ha toccato temi più delicati. Ricci, a sorpresa, ha lanciato una proposta sul fine vita, sostenendo che le regioni devono fare la loro parte se il governo non interviene. "La vita è sacra, ma dobbiamo rispettare la sofferenza estrema", ha detto. Non è mancata neanche una domanda incrociata sul tema della giustizia, che ha toccato direttamente Ricci, coinvolto nell'inchiesta di Affidopoli. Alla domanda se si dimetterebbe in caso di rinvio a giudizio, il candidato ha risposto di essere "completamente estraneo" e ha ribadito di essere un "garantista".

Acquaroli, pur definendosi garantista, ha risposto in modo più cauto, affermando che la decisione andrebbe ponderata "con partiti della maggioranza e della giunta", facendo la "scelta migliore per le istituzioni".

Appello ai cittadini

Il confronto si è concluso con l'appello finale ai cittadini: "Chi si accontenta di questa mediocrità voti per la continuità. Chi pensa che i marchigiani meritino di più sa che c'è una grande opportunità di cambiamento", ha detto Ricci. Acquaroli, invece, ha riaffermato la sua azione di governo, che ha permesso di "ricostruire il territorio" e dare risposte di prossimità ai cittadini.