Acquaroli-Ricci, duello sulla sanità: “È colpa di chi l’ha definanziata”

Ancona, 6 settembre 2025 – La sanità pubblica, tra carenza di personale, liste d’attesa e riorganizzazione territoriale, al centro del dibattito tra i sei candidati alla presidenza della Regione davanti a una platea di specialisti del settore. L’iniziativa, promossa ad Ancona dai sindacati Anaao Assomed (medici) e Nursind (infermieri), ha visto confrontarsi Francesco Acquaroli, Matteo Ricci, Claudio Bolletta, Francesco Gerardi, Lidia Mangani e Beatrice Marinelli. I segretari sindacali, Daniele Fumelli (Anaao) e Matteo Rignanese (Nursind), hanno messo in evidenza le criticità del sistema, dalla carenza di medici e infermieri all’affollamento dei pronto soccorso, passando per il fenomeno dei medici “a gettone” e dalla necessità di rilanciare la medicina territoriale. Acquaroli, presidente uscente e candidato del centrodestra per il bis, ha rivendicato i risultati ottenuti, sottolineando la rottura col passato. “Abbiamo ereditato una sanità depotenziata da decenni di mancata programmazione e tagli. Abbiamo invertito la tendenza e oggi siamo un modello per la sanità del territorio”, ha detto. E a margine del confronto: “Qualcuno ha ironizzato dicendo che sulla sanità do la colpa ai marchigiani, ma la colpa ce l’hanno quelli che negli anni sono stati protagonisti del definanziamento”. Messaggio allo sfidante Ricci e al centrosinistra. Poi la riforma “epocale” delle Ast, che “alle aziende ridà aderenza al territorio”, andando oltre un’organizzazione “superata e conflittuale”. Acquaroli ha inoltre annunciato una riforma dell’emergenza-urgenza, “la prima che faremo”, “guidata dal principio dell’equità”, e ha citato i dati positivi del Gimbe sui Livelli essenziali di assistenza (Lea), “risultati ottenuti senza aumentare le tasse”. Ma per l’eurodem Ricci (centrosinistra), “serve un nuovo patto per la salute per portare le Marche tra le regioni con la migliore sanità”. “Negli ultimi cinque anni è peggiorato tutto – ha detto –. Sono aumentate le liste d’attesa e la mobilità passiva, 150mila marchigiani, non trovando risposta nel pubblico né avendo soldi per andare dal privato, rinviano le cure”. Ricci ha criticato il modello delle Ast (“rivedere gli atti aziendali”), pur negando di voler tornare all’Asur unica, ma chiedendo “un’agenzia regionale più forte per garantire una vera regia politica”. “Dobbiamo tornare a investire sulla sanità pubblica – ha aggiunto Ricci – e batterci a Roma per avere almeno il 7% del Pil speso in sanità, necessario per assumere medici e infermieri”.

Claudio Bolletta (Dsp) ha puntato sulla “nazionalizzazione della sanità”, definendo “scandaloso” il fenomeno dei gettonisti. Lidia Mangani (Pci) ha insistito sull’urgenza di sottrarre “risorse al riarmo” per garantire “maggiore finanziamento alla sanità”. Francesco Gerardi (Fdp) ha sottolineato l’esigenza di ripensare il sistema, rilanciando il ruolo del “medico pubblico e lavorando sull’aumento degli stipendi”, oltre a “mettere in rete gli specializzandi”. Infine, Beatrice Marinelli (EdR) ha ribadito l’urgenza di “riaprire i tredici ospedali di base chiusi nel 2015 dal centrosinistra e che il centrodestra aveva detto che avrebbe riaperto, ma non lo ha fatto. Le coperture ci sono, basterebbe eliminare gli sprechi”.