Regionali Marche, lo studio: Acquaroli vince la sfida social contro Ricci

Ancona, 1 settembre 2025 – E se votassero i social, chi vincerebbe oggi le elezioni regionali nelle Marche? Nella caccia all'ultimo sondaggio sulla strada per le elezioni regionali del 28 e 29 settembre spunta anche uno studio sugli utenti dei social, non un sondaggio, ma un'analisi degli umori della rete.
Lo ha eseguito l'agenzia Socialcom Italia ed è stato svelato in anteprima dal fondatore Luca Ferlaino alla trasmissione Quarta Repubblica su Rete4. Ebbene, nelle Marche Francesco Acquaroli è dato con una probabilità di vittoria del 53% contro il 47% di Matteo Ricci, sempre stando al trend social.
Per il governatore uscente, ha spiegato Ferlaino, il sentiment positivo sui social sfiora il 70%, mentre per l'europarlamentare Matteo Ricci prevale un sentiment parimenti negativo dopo l'inchiesta.
Tra i temi più trattati sui social, infatti, domina ancora l'indagine che coinvolge anche il candidato del centrosinistra (44%) davanti alla sanità (10%) e al turismo (8%).