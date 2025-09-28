Affluenza alle elezioni delle Marche 2025, i dati in diretta

Ancona, 28 settembre 2025 – Oggi, nella prima giornata di voto per eleggere il governatore e la nuova giunta delle Marche, il dato da monitorare è quello dell’affluenza, che seguiamo in diretta. I seggi restano aperti oggi, lo ricordiamo, fino alle 23 e domani, lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15. I primi dati sui marchigiani che hanno votato vengono rilevati sulla soglia delle ore 12, poi delle ore 19 e infine delle ore 23 di domenica 28 settembre. Domani, invece, lunedì 29 settembre, seconda e ultima giornata di voto, verrà rilevata l’affluenza definitiva delle ore 15, orario di chiusura dei seggi.

Affluenza alle passate regionali delle Marche

Per quanto riguarda la partecipazione al voto, l’affluenza alle elezioni del 2020 è stata del 59,7%, in aumento rispetto al 49,8% del 2015. Nel 2010 l’affluenza era stata del 62,8%, in calo di nove punti rispetto al 71,5% del 2005. Nel 2000 votò invece il 74,3% e nel 1995 l’84,6%. Quel che balza all'occhio è l'andamento in calo, tornata dopo tornata, dei cittadini alle urne.

L'affluenza alle regionali del 2020 nelle Marche si attestò al 59,7% (fonte Regione Marche)

Il peso del voto dei cittadini marchigiani

Tra gli elettori marchigiani, il 30% vive nella provincia di Ancona, il 23% in quella di Pesaro-Urbino, il 22% in quella di Macerata, il 14% in quella di Ascoli Piceno e l’11% in quella di Fermo. Gli elettori chiamati alle urne sono 1,33 milioni, di cui 152 mila vivono all’estero, pari all’11,5 per cento del totale.

L’elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza. Orari dei seggi: oggi domenica 28 settembre dalle 7 alle 23 e domani, 29 settembre dalle 7 alle 15.

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, ovvero subito dopo le 15, inizierà lo scrutinio.

Come si vota

L’elettore può esprimere il suo voto per una delle liste, tracciando un segno nel relativo rettangolo, e per il candidato a presidente sostenuto dalla lista prescelta, tracciando un segno sul simbolo o sul suo nome.

Si può votare anche solo per il presidente (il voto si intende espresso anche a favore della coalizione) o solo per la lista (il voto si estende poi anche al candidato collegato) e si possono esprimere due voti di preferenza scrivendo il cognome o il nome e cognome dei candidati a consigliere regionale compresi nella lista votata.

Anche per queste elezioni vige il principio della parità di genere: le due preferenze eventualmente espresse non potranno essere riferite a candidati consiglieri dello stesso sesso pena la nullità della seconda preferenza.

Per la Regione non è ammesso il voto disgiunto, non è previsto il ballottaggio e non sono ammessi al voto i cittadini comunitari benché residenti.

I candidati

Come è noto si sfidano sei candidati governatori: il governatore uscente Francesco Acquaroli (centrodestra), l'europarlamentare Dem Matteo Ricci (centrosinistra), Claudio Bolletta (sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare); Francesco Gerardi (Forza del Popolo), Lidia Mangani (Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione).

Sono in tutto 18 le liste presentate, per 526 candidati che si contendono i 30 posti in consiglio regionale.

Il vincitore e la ripartizione dei seggi

Il vincitore delle elezioni regionali nelle Marche è il candidato presidente che ottiene più voti, e non è previsto un ballottaggio. Il consiglio regionale delle Marche è composto da 30 consiglieri oltre al presidente della giunta. Per eleggere consiglieri, una lista o una coalizione di liste deve ottenere almeno il 5% dei voti ed è previsto un premio di maggioranza variabile per la lista o la coalizione di liste collegate al candidato presidente vincitore. Se il candidato presidente vincitore ha ottenuto tra il 40 e il 43% dei voti la lista o la coalizione collegata ottiene 18 seggi, mentre se ha superato il 43% ne ottiene 19.