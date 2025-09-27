Ancona, come si vota alle elezioni regionali 2025 e fac simile della scheda

Ancona, 27 settembre 2025 – Marche al voto nelle giornate di domenica 28, dalle 7 alle 23, e lunedì 29 settembre, dalle 7 alle 15, per scegliere il nuovo presidente della Giunta regionale e rinnovare la composizione dell'Assemblea legislativa. In provincia di Ancona (464 sezioni di cui quattro ospedaliere) saranno chiamati alle urne 404.299 elettori. Sono invece 43.125 gli elettori all'estero. La scheda elettorale sarà di colore arancione.

Ai sei candidati governatori sono collegate sei coalizioni. Complessivamente sono presenti 18 liste provinciali. L'uscente Francesco Acquaroli (centrodestra) è sostenuto da sette liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc-Liste civiche, Civici Marche e I Marchigiani per Acquaroli. Matteo Ricci (centrosinistra) è sostenuto da 7 liste: Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Lista Matteo Ricci Presidente, Progetto Marche Vive, Avanti con Ricci e Pace Salute Lavoro. Una lista a testa per Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana e Popolare con Marco Rizzo), Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano), Francesco Gerardi (Forza del Popolo) e Beatrice Marinelli (Evoluzione della Rivoluzione). Sui trenta che comporranno l'assise civica nella prossima legislatura, la provincia di Ancona ne eleggerà nove. In corsa, nell'Anconetano, ci sono 161 aspiranti consiglieri.

Per esprimere il voto, l'elettore deve presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita, può richiederla all'Ufficio elettorale del Comune di residenza.

L'elettore può esprimere il voto per una delle liste provinciali, tracciando il segno nel relativo simbolo. Accanto, nello spazio dedicato, può esprimere fino a due preferenze scrivendo il cognome (oppure il nome e il cognome in caso di omonimia). Nel caso s'intenda esprimere più preferenze, queste devono riguardare candidati di genere diverso (una donna e un uomo, o viceversa). Pena, l'annullamento della seconda preferenza (resta valida solo la prima). Se l'elettore sceglie di esprimere il voto soltanto per una lista provinciale, il voto s'intende validamente espresso anche a favore del candidato a presidente collegato alla lista stessa. Inoltre, l'elettore può esprimere il voto per il candidato presidente – senza, quindi, un voto di lista –, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In quel caso, il voto s'intenderà validamente espresso anche a favore della coalizione alla quale il candidato a presidente votato è collegato.

Non è previsto il voto disgiunto: sono infatti nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato presidente non collegato alla lista stessa.

Ulteriori informazioni nella sezione dedicata alle Elezioni Regionali Marche sul sito della Regione.