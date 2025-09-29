Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Elezioni Marche
Ancona, i risultati delle elezioni regionali: lo spoglio in diretta
29 set 2025
Ancona, i risultati delle elezioni regionali: lo spoglio in diretta

Urne chiuse alle 15: si contano le schede delle 464 sezioni (di cui 4 ospedaliere) della provincia di Ancona, dove hanno votato 404.299 elettori anconetani. Segui lo scrutinio in tempo reale

I risultati in diretta delle elezioni regionali 2025 nelle Marche

Ancona, 29 settembre 2025 – Urne chiuse alle 15: si contano le schede delle 464 sezioni (di cui 4 ospedaliere) in provincia di Ancona, dove hanno votato 404.299 elettori (Erano invece 43.125 gli elettori all’estero). 

Erano 161 gli aspiranti consiglieri nell’Anconetano per i 9 posti disponibili in Consiglio regionale per la nostra provincia.

Come ha votato la provincia di Ancona alle elezioni regionali nelle Marche? Segui i risultati in diretta con i dati che arrivano dai seggi dei singoli Comuni, dove è in corso lo spoglio delle schede. 

Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta

Segui lo spoglio in tempo reale: i risultati nella provincia di Ancona

