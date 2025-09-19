Armando Bruni, candidato ‘impresentabile’ alle Regionali Marche: “Estraneo ai fatti, chiarirà la posizione”

Ascoli, 19 settembre 2025 – C’è anche il sambenedettese Armando Bruni, aspirante consigliere regionale nella lista dell’Udc (‘Liste civiche-Libertas-Unione di centro’) che sostiene il governatore uscente Francesco Acquaroli, tra i tre candidati ritenuti ‘impresentabili’ secondo la commissione Antimafia. È quanto emerso nell’ambito dei controlli svolti in merito ai candidati alle elezioni regionali, sulla base dell’apposito codice di autoregolamentazione. Questo, va precisato, non ha un valore legislativo rispetto alla incandidabilità e ineleggibilità dei soggetti che non rispondano ai criteri previsti né prevede sanzioni per quei partiti o liste che non lo rispettano ma ha solo una valenza etica e morale. Per Armando Bruni, 62enne che da oltre quarant’anni lavora nel settore tessile e turistico, il gup presso il Tribunale di Fermo, in data 16 giugno 2022, ha disposto il rinvio a giudizio per i reati di bancarotta fraudolenta.

Il procedimento è attualmente pendente in fase dibattimentale proprio innanzi al Tribunale di Fermo, con la prossima udienza fissata per il 29 ottobre. Bruni ha accolto la notizia con stupore, come se si trattasse di un fulmine a ciel sereno. A parlare è il suo avvocato Valeria Gobbi: “Il certificato casellario giudiziario è stato ritirato ad agosto ed è nullo – commenta Gobbi –. Riteniamo che Bruni sia estraneo ai fatti che vengono contestati e siamo certi di poter chiarire la sua posizione in questa vicenda nelle sedi deputate. Riteniamo anche che, se crediamo nella Costituzione e in uno dei principi cardine del nostro ordinamento, fino a quando non ci saranno pronunce di condanna a carico, Bruni rimane una persona incensurata e candidabile. Non intendiamo scendere in polemiche strumentali finalizzate a screditare le persone – conclude l’avvocato –. Fino a prova contraria siamo tutti innocenti e questo vale per lui per altri candidati o meno”. Il codice di autoregolamentazione delle candidature, per chiarire la situazione, è un codice approvato dalla Commissione Antimafia che definisce, per i partiti e le liste che lo adottano, i criteri di candidabilità in relazione alla condizione giuridica dei soggetti considerati. È notevolmente più restrittivo delle leggi vigenti, in quanto amplia l’incandidabilità ai soggetti che siano sottoposti a giudizio o condannati anche solo in primo grado o a misure di prevenzione personali o patrimoniali.