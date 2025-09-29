Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Elezioni Marche
Elezioni Marche
29 set 2025
Ascoli, i risultati delle elezioni regionali marchigiane. Lo spoglio live

In tutta la provincia ascolana sono stati 179.460 gli elettori chiamati alle urne. Nel Piceno erano 68 i nomi in corsa per una poltrona da consigliere a palazzo Raffaello. Segui lo scrutinio in tempo reale

Elezioni regionali nelle Marche del 28 e 29 settembre 2025: il nome del Governatore dopo lo spoglio delle schede. Segui i risultati

Ascoli, 29 settembre 2025 –  Urne chiuse alle 15, quando è partito il conteggio dei voti per eleggere il governatore delle Marche. Nel Piceno erano 68 i nomi in corsa per una poltrona da consigliere a palazzo Raffaello: tutte le liste hanno presentato quattro candidati, eccezion fatta per il Pci che non ne ha presentati affatto in provincia. In tutta la provincia ascolana sono 179.460 gli elettori aventi diritto. 

E’ possibile seguire i risultati in tempo reale del voto in provincia di Ascoli nella mappa interattiva qui sotto.

Risultati delle elezioni nelle Marche: exit poll, proiezioni e spoglio in diretta

Lo spoglio in tempo reale nella provincia di Ascoli: risultati in diretta

