Bomprezzi, segretaria del Pd Marche: “Sconfitti, ma la strada è giusta. E ora non distruggiamo tutto”

«Abbiamo perso. Occorre ammettere che il risultato è stato inferiore alle aspettative, ma non dobbiamo farci travolgere dalla sindrome dello sconfittismo. Che è distruttiva. La strada intrapresa era ed è quella giusta sia sul candidato, sia sulla coalizione che sulle liste. Allo stesso tempo, non dimentichiamoci da dove partivamo e i passi avanti fatti. Ripartiamo da qui per consolidare e rafforzare il progetto del campo largo e del cambiamento».

Il Pd può festeggiare solo ad Ancona, mentre nel Pesarese crolla. Eppure Ricci proviene da quel territorio.

«Il dato anconetano ci dà speranza e deve essere la spinta per ripartire. Tutte le risorse migliori erano in campo. Il dato pesarese ci deve fare riflettere sulla necessità regionale di recuperare il consenso perso nel tempo nei territori, negli enti locali, anche in quelli storicamente più a sinistra».

Lei è stata criticata per la composizione delle liste dem. Rifarebbe le stesse scelte?

«Le critiche maggiori hanno riguardato la lista anconetana, che si è rivelata la più competitiva della regione e quella trainante per l’intero centrosinistra».

L’esclusione di Antonio Mastrovincenzo e Manuela Bora, e il recupero all’ultimo di Fabrizio Cesetti potevano essere evitati?

«Insieme abbiamo condiviso la candidatura di Mastrovincenzo in una lista civica e integrato la lista del Pd con la candidatura di Cesetti, malgrado le prescrizioni del nostro regolamento sul limite ai doppi mandati».

C’è chi ha contestato la sua discesa in campo invece di continuare a guidare il partito. Che cosa risponde?

«C’è anche chi mi ha chiesto di mettermi a disposizione e l’ho fatto, con generosità, come hanno fatto spesso in passato altri segretari a vari livelli, continuando a guidare il partito insieme al gruppo dirigente regionale, che ringrazio per l’aiuto e il supporto».

Crede che l’avviso di garanzia a Matteo Ricci abbia complicato la corsa a Palazzo Raffaello?

«C’è stata una strumentalizzazione politica barbara di una vicenda giudiziaria che, sono certa, si chiuderà nel migliore dei modi. Di certo questo accanimento non ha fatto bene a Matteo, che ha sofferto umanamente questi attacchi».

Il presidente del partito, Bonaccini, sostiene che sia stato sbagliato parlare di temi nazionali in una campagna elettorale regionale. Spingere ad esempio su Gaza può essere stato controproducente?

«Controproducente non credo, non si poteva non parlare di certi temi. Abbiamo parlato moltissimo di questioni regionali, avanzando proposte con una campagna popolare. Non è bastato e insisteremo sulle nostre idee per sanità, lavoro, trasporti, scuola, questioni concrete, anche grazie al nuovo gruppo consiliare».

Ha sentito Elly Schlein? Se sì, che cosa le ha detto?

«Ci sentiremo nei prossimi giorni per ragionare insieme. Ora la segretaria nazionale è molto concentrata sulla Calabria e sulle vicende nazionali e sovranazionali, dopo essersi spesa con abnegazione a sostegno delle Marche».

Ha pensato di fare un passo indietro dopo l’esito del voto?

«Io sono e resto a disposizione del partito e della mia comunità per servirla nel migliore dei modi. Onestamente, penso che non ci si debba perdere d’animo, ma umilmente dialogare e discutere tutti insieme. La nostra comunità si aspetta razionalità, impegno e coraggio e soprattutto di vedere questo gruppo dirigente impegnato a lavorare in modo unitario e solidale».

Come pensa si possa provare a recuperare terreno nei prossimi mesi, anche in vista dei futuri impegni con le amministrative?

«Continuando a lavorare insieme nel partito, proteggendo l’unità conquistata a fatica, coinvolgendo tutto il territorio regionale, dialogando con la coalizione e portando proposte concrete per la comunità marchigiana».

C’è qualche scelta che non rifarebbe?

«Tutte le scelte sono state collettive e unanimi, sia pure con fatica abbiamo deciso tutto insieme, sia nella scelta del candidato, che della coalizione e per le liste. Abbiamo fatto tutto il possibile, tutti, nessuno escluso. Ragioneremo insieme sui limiti delle nostre proposte».

Il partito continua a essere diviso: quale può essere la ricetta per ritrovare l’unità?

«Il partito si è unito e grazie a questa unità abbiamo potuto individuare un candidato in maniera unitaria. Tutto il partito ha dato il massimo impegno in questa sfida. Nessuno escluso. Voglio sperare che nessuno pensi di distruggere quanto di buono fatto finora. Sarebbe un peccato e controproducente».

Quando convocherà l’assemblea regionale per un faccia a faccia?

«Anzitutto riunirò il nuovo gruppo consiliare del Pd in vista del primo Consiglio regionale. Poi, via via, tutti gli organismi, a partire dalla segreteria regionale e dai segretari provinciali. Occorre ritrovarsi subito insieme e confrontarsi apertamente».

Il centrosinistra ha perso perché...

«Occorre fare un’analisi seria e questo richiederà tempo e confronto. Le ragioni andranno esaminate insieme».