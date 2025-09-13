Calenda dagli azzurri: “Mai con il campo largo, non stiamo con nessuno”

San Benedetto (Ascoli), 13 settembre 2025 – Nessun ripensamento del segretario di Azione Carlo Calenda sull’eventuale presenza nel campo largo della sinistra a sostegno del candidato presidente Matteo Ricci alla presidenza della Regione Marche. L’ha ribadito di nuovo oggi partecipando alla manifestazione nazionale dei giovani di Forza Italia ‘Azzurra Libertà’ in corso a San Benedetto, che in questi giorni ha visto la presenza di numerosi big. Dopo il presidente di Forza Italia Antonio Tajani e Maurizio Gasparri capogruppo di Forza Italia, oggi è arrivato anche il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani che ha definito Calenda un uomo liberale le cui idee coincidono in buona parte con il progetto di economia liberale sul quale Berlusconi ci si sarebbe ritrovato. Sulle votazioni regionali Calenda ha confermato la posizione di Azione che non appoggerà nessuno. “Personalmente io non voterei persone che dicono no ai termovalorizzatori, no ai rigassificatori, no alle infrastrutture, si ai redditi di cittadinanza, perché questo Paese rischia di morire per assistenzialismo mentre non ha più la sanità. Quindi le Regioni si devono concentrare su sanità, infrastrutture e condizioni per lo sviluppo. Queste tre cose bastano per fare bene”.

Dunque gli elettori di Azione si possono sentire liberi di scegliere e di agire, di fatto, evidenziando una spaccatura. Ci sono tesserati di Azione che si sono candidati nella lista civica ‘Marchigiani per Acquaroli’ ed altri che si sono candidati con il progetto civico ‘Avanti per Ricci’. Una situazione che non ha riguardato la segreteria provinciale di Ascoli, presieduta da Simone Splendiani, dove nessun tesserato di Azione si è candidato con l’uno o l’altro schieramento. “Ci sono anche altre regioni dove l’hanno fatto – riprende Calenda – e li capisco. Capisco che la scelta di starne fuori dalla competizione è una decisione forte. C’è gente che ha il suo percorso di carriera e tuttavia non lo fanno a nome di Azione, ma a titolo individuale. Ci mancherebbe pure che io proibissi a qualcuno di esercitare l’elettorato attivo. Loro hanno tutto il diritto di candidarsi dove vogliono. Azione in questa competizione elettorale non c’è e non ci sarà”. Decisione netta del segretario di Azione che poi aggiunge: “Le regionali ormai sono elezioni dove la gente non va a votare perché le Regioni fanno tremila cose, quando dovrebbero concentrarsi sulla sanità e sullo sviluppo del territorio”.