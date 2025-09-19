Candidati impresentabili, l’avvocato di Jessica Marcozzi: “Ecco qual è la verità”

Ascoli, 19 settembre 2025 – Si affida alle parole dell’avvocato Stefano Chiodini Jessica Marcozzi, in seguito alla notizia della segnalazione della commissione antimafia sulla sua candidatura, per una vicenda giudiziaria che la vede coinvolta, Marcozzi, consigliera regionale uscente e candidata di nuovo a supporto di Francesco Acquaroli, spiega di essere serena e fiduciosa: “La dottoressa Marcozzi si è trovata coinvolta, quale professionista consulente della società di famiglia, in un procedimento di bancarotta, per fatti accaduti negli anni 2013/14. Jessica Marcozzi ha affrontato e sta affrontando il procedimento certa di poter chiarire la propria posizione con il massimo rispetto per la Magistratura. Sono stati formulati due capi di imputazione ed ha già chiarito positivamente la propria posizione in fase di udienza preliminare dove è stato disposto il ’non luogo a procedere’ per uno dei capi di imputazione. Il secondo necessita di un approfondimento dibattimentale, tutt’ora in corso. Poiché riteniamo che i processi devono essere fatti nelle aule dei tribunali pensiamo che non sia questa la sede per entrare nel dettaglio delle questioni processuali e restiamo fiduciosi di poter chiarire la posizione di Jessica Marcozzi nell’intera vicenda che la riguarda e dimostrare la sua estraneità”.

Dunque una vicenda che era già in piedi alle precedenti elezioni di cinque anni fa, quelle del 2020. Nel frattempo la questione è andata avanti ed è oggi alla fase dibattimentale, con la prossima udienza che è prevista tra qualche mese, a gennaio del 2026. Nessun commento da parte della consigliera di Forza Italia raggiunta dal Carlino al telefono: la candidata per Acquaroli sta infatti affrontando una nuova campagna elettorale e questo ennesimo caso velenoso per i diretti interessati è solo di un nuovo episodio di un percorso che porterà alle elezioni del 28 e 29 settembre prossimi.

Un’elezione regionale particolare, a dirla tutta, che si è sviluppata finora a colpi di veleni, inchieste, sospetti e segnalazioni, trasmissioni televisive e denunce, dall’una e dall’altra parte degli schieramenti politici. Sperando che, alla chiusura delle urne, possa arrivare un tempo migliore.