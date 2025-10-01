Ceriscioli e l’analisi della sconfitta: "Il Pd rimetta radici nei territori. Ricci a Bruxelles? Io non ci tornerei"

"La politica è una sequenza di Pasque di passione e di resurrezione, diceva Gianfranco Sabbatini". Luca Ceriscioli cita l’ex presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Pesaro per descrivere la seconda sconfitta consecutiva del centrosinistra nelle Marche.

Ma è stata peggio questa passione o quella di cinque anni fa?

"L’altra volta non c’era speranza di vincere, questa volta un po’ di più".

Però stavolta con il candidato migliore e con la coalizione più ampia possibile.

"Non è detto che basti, come ha dimostrato il risultato. Ma almeno ce la siamo giocata".

Ma alla risurrezione come ci arriva il centrosinistra marchigiano?

"Per me servono due cose. La prima è ritrovare il radicamento nel territorio: serve più cura nei Comuni, nel partito, un’organizzazione più robusta, dobbiamo ricostruire questo legame. La seconda è che il campo largo è una somma algebrica, ma fa fatica a rappresentare un progetto d’insieme e quindi non mobilita".

Non la sorprende che in provincia di Pesaro-Urbino si sia rafforzato il centrodestra proprio quando c’era un candidato presidente di Pesaro?

"In effetti poteva essere l’occasione per riallacciare i fili con i Comuni della provincia, ma tutto sta nel radicamento di cui parlavo prima. La destra ora è più radicata di noi e il fatto che il risultato sorprenda soprattutto nella nostra provincia è perché qui un tempo era più forte il nostro, di radicamento".

Ma non c’è la responsabilità di Pesaro e del Pd pesarese?

"Io credo che non sia una questione locale. E’ un tema che qui si è sentito con più forza ma è di carattere regionale".

Quindi che colpe ha il Pd pesarese?

"Di non aver mai capito fino in fondo quanto è importante governare la Regione. Da altre parti lo capiscono molto meglio di noi".

Non la sorprende nemmeno il risultato di Ricci in città? Una vittoria risicata di uno che solitamente qui ha sempre stravinto.

"Non è scattato quel meccanismo del candidato dal territorio. Le Regionali sono elezioni particolari, più politiche delle Comunali. E’ questo è stato un voto molto politico: anche quando Ricci era sindaco e vinceva largamente, abbiamo preso batoste con il voto politico, per esempio alle Europee del 2019. Ecco, la forte caratterizzazione politica di queste elezioni può aver limitato la consueta forza elettorale di Ricci".

Pesaro senza consiglieri regionali e senza parlamentari. E’ in fondo il risultato dell’opera di Ricci che ha annientato ogni suo avversario interno, tra cui lei, e una volta sconfitto lui stesso, ha lasciato il deserto?

"Deserto mi sembra troppo. Abbiamo comunque lui come europarlamentare".

Solo lui, appunto. Lei non ha sassolini da togliersi dopo quello che è accaduto 5 anni fa quando Ricci fece di tutto per non farla ricandidare? "Ho sempre pensato che in politica non ci si può attaccare alle vicende personali".

Ma se le cose fossero andate diversamente cinque anni fa, anche queste elezioni avrebbero potuto avere un’altra storia?

"Secondo me cinque anni fa si doveva fare diversamente, ma ciò che è stato fatto allora non ha avuto conseguenze sull’oggi".

L’avviso di garanzia a Ricci ha pesato?

"Forse sulla partecipazione. Immaginavo un’affluenza più alta".

La segretaria Chantal Bomprezzi ha vietato il terzo mandato a due candidati portatori di migliaia di preferenze e poi lei si è candidata ma non è stata eletta mentre Antonio Mastrovincenzo, uno degli epurati, è stato eletto nella lista di Ricci: che ne dice?

"Aveva due possiblità come tutti i segretari: avrebbe potuto non candidarsi e oggi farebbe la parte della segretaria che tira le somme dopo la sconfitta, oppure mettersi in gioco come effettivamente ha fatto, sapendo però che quando i tuoi concorrenti interni sono amministratori hanno il vantaggio di essere più noti di chi invece ha solo un ruolo politico. Lei è arrivata quarta ad Ancona, non è andata male".

Ricci dovrebbe fare il capo dell’opposizione o tornare a Bruxelles?

"Se fossi io, resterei a fare il capo dell’opposizione per costruire l’alternativa. Ma io ho un’impronta locale, mentre Matteo ha altre spinte e un’altra vocazione. Quindi lo capirei se decidesse di tornare al Parlamento europeo".