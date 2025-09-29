Chi è Francesco Acquaroli, Governatore verso il bis: una laurea in economia, l’azienda di famiglia e il tifo per l’Inter

Ancona, 29 settembre 2025 – Verso la rielezione a presidente della Regione Marche. Cinquantuno anni e una lunga carriera politica alle spalle, Francesco Acquaroli è nato a Macerata nel 1974 e risiede a Potenza Picena, città di cui è stato sindaco dal 2014 al 2018. È governatore dal settembre 2020.

Laureato in Economia e amministrazione dell’impresa all’Università politecnica delle Marche, è un consulente finanziario e ha un’azienda agricola di famiglia. È tifoso dell’Inter. È sposato da dodici anni con la maceratese Lucia Appignanesi. Dal 2012 ha scelto di aderire, fin dalla sua fondazione, a Fratelli d’Italia, squadra che non ha più abbandonato, anche per la grande amicizia che lo lega alla leader Giorgia Meloni.Il suo impegno in politica inizia fin da giovanissimo nel Fronte della Gioventù (confluito poi in Alleanza Nazionale). Alle elezioni amministrative del 1999 scende in campo con una lista civica e viene eletto consigliere comunale. Alle regionali del 2010 si presenta nella lista del Popolo della Libertà, a sostegno del candidato presidente Erminio Marinelli e viene eletto consigliere regionale, carica che mantiene fino al 2014, quando si candida a sindaco di Potenza Picena. Eletto con il 57,31% dei voti, lascia il Consiglio regionale a pochi mesi dalla fine della legislatura. Un anno dopo, nel 2015, accetta la sfida di trainare Fratelli d’Italia e Lega alle elezioni regionali, come candidato governatore delle Marche, arrivando terzo dopo Luca Ceriscioli (centrosinistra) e Gianni Maggi (Movimento Cinque Stelle).

L’ulteriore svolta nella vita di Acquaroli arriva nel 2018, quando viene eletto deputato nelle fila di Fratelli d’Italia e l’8 giugno si dimette da sindaco lasciando il Comune alla sua vice Noemi Tartabini, poi diventata sindaca della città.

Alle elezioni europee del 2019 Acquaroli è candidato nella circoscrizione Italia centrale e ottiene 9.086 preferenze, senza essere eletto. Pochi mesi dopo, a dicembre, è proprio Giorgia Meloni a chiedergli di essere il volto del centrodestra alle elezioni regionali che si sarebbero dovute tenere a maggio 2020, poi rinviate a settembre per il Covid. E stavolta, a differenza di cinque anni prima, vince. Il 30 settembre di quell’anno si insedia ufficialmente. Tiene per sé le deleghe: rapporti con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali; ricostruzione; rapporti con il capoluogo regionale; programmazione; turismo; porti, aeroporti e interporto; affari generali, istituzionali e legali; sistema statistico, persone giuridiche private, ordinamento dell'informazione e della comunicazione, nomine.

In occasione delle elezioni regionali nelle Marche del 2025, annuncia la sua ricandidatura alla presidenza della Regione, sostenuto sempre dalla coalizione di centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, I Marchigiani per Acquaroli, Civici Marche e Udc.